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吃屎哥騎車衝國道「挑戰館長」！秒被紅斑馬攔：死定了　警一句話讓網笑翻

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記者鄒鎮宇／綜合報導

「我吃屎哥就是猛！說到做到」，網路紅人「吃屎哥」游兆霖曾向館長陳之漢宣戰，為了證明決心，他16日晚間直播騎車衝上國道，期間也不斷鼓吹網友分享、留言及加好友，沒想到在他上國道不到幾百公尺後，立刻被紅斑馬攔下，還被狠狠打臉一番。

游兆霖16日晚間透過臉書直播表示，他今天打算玩一波大的，只要直播人數超過3000人，他就騎著摩托車上高速公路，並將衣服褲子脫掉，「為什麼要脫掉？因為我要跟館長宣戰」，「社會在走，精神要有」，「拚了這條命了，人就是要狂」。

▲▼吃屎哥騎車衝國道！秒被紅斑馬攔下：死定了　紅斑馬一句話讓網笑翻。（圖／翻攝游兆霖臉書）

▲吃屎哥說話從頭跳針到尾，故意騎車衝上國道。（圖／翻攝游兆霖臉書）

游兆霖要求所有網友將他的直播分享到各大社團，並一一對網友嗆聲，「台灣網路紅人告訴你們，甚麼叫直播，2800？快分享，拎北網路吃屎哥，今晚就是要狂」，隨後觀看人數也一路攀升，突破3000人大關。

游兆霖拿著手機、騎著機車一路狂飆，從市區騎上國道，疑似從中壢區北上，「X掰車好多，在高速公路上了，館長我已經上高速公路了，我要證明什麼，我要跟你宣戰！」騎不到幾百公尺後，他立刻被攔下，「我不知道怎麼下去，怎麼辦啊館長！啊前面有警察，我死定了，我被攔了」。

▲▼吃屎哥騎車衝國道！秒被紅斑馬攔下：死定了　紅斑馬一句話讓網笑翻。（圖／翻攝游兆霖臉書）

▲吃屎哥本想裝傻騙員警，卻被對方當場拆穿，好糗。（圖／翻攝游兆霖臉書）

「我…騎錯邊了」，游兆霖直接對著員警說謊，沒想到對方馬上打臉說，「啊你不是開直播說要上來」，讓吃屎哥瞬間傻眼，「靠Ｏ！你們怎麼知道…啊我被抓了，我被抓了，我先關掉」，這才將一場鬧劇結束。

網友看完紛紛留言，「那麼想紅⋯活該，還好沒害到四輪車」、「警察都幫他叫好了」、「笑死，開直播讓警察來抓他」、「速限100謝謝」、「第一次看到人家上高速公路比上國立大學開心」。

據《道路交通管理處罰條例》第33條，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

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關鍵字：紅斑馬,國道,吃屎哥,館長,游兆霖

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