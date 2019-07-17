雲端最前線／郭柯動向牽動2020 柯自曝猶豫不決原因

新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選藍綠選手已就定位，台北市長柯文哲也傳出很高機會投入大選。柯文哲16日接受訪問時仍未給予答案，但媒體問到若選上，沒有立委、政務官等「自己人」的話，政事也很難推動，柯文哲坦言，「所以我為什麼一直很猶豫就是這樣。」對於是否郭柯合作，仍撲朔迷離。對此議題，《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入分析。

面對媒體追問「認真想」想出答案沒？柯文哲表示，這麼困難的題目哪裡是一天可以想出來的？並強調這不急，反正兩黨的候選人已經出來了，接著把問題拋還給人民，認為要思考的題目，應該是「台灣今天怎麼會走到這地步？」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

另外，媒體也問到，若選上總統後，沒有班底也難以推動政事，柯文哲坦言，

「我覺得那也是很辛苦啦」，他表示，老實講，當台北市長是相當辛苦，沒有人也沒有自己班底，一步一步從事務官裡挑人上來，所以一開始也是會人員更換很厲害，「等於不管是蛇在脫皮還是...，那就是很痛苦的過程，我知道這實在是太辛苦了，所以我為什麼一直很猶豫就是這樣。」

此外，高雄市長韓國瑜代表國民黨出線，對決民進黨的蔡英文，只是他首要面對的問題就是「帶職參選」的正當性，不過，同樣的問題也縈繞著柯文哲，如果柯文哲決定參選2020總統，也會背負「落跑市長」的罵名，柯文哲的下一步怎麼走？考驗著柯文哲的智慧。對此議題，《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入分析。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

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