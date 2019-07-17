叔叔為什麼坐在博愛座？　媽媽用「不要臉」教育小孩

▲博愛座示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

實習記者梁家源／綜合報導



小陳日前在【爆廢公社】PO文表示，今天早上搭火車時車上有很多座位，但是雙人座上都有坐人，所以坐在博愛座上。某位媽媽就當著原PO的面與小孩說，他坐博愛座是因為他不要臉。小陳在社團氣憤發文回應：「只要有人有需要，我都可以讓位啊！」

小陳16號早上搭乘火車，當時車上雖然有很多座位，但雙人座上都有人坐，所以決定坐在紅色椅子的博愛座。

當時一位母子坐在原PO對面，媽媽告訴小孩，紅色的椅子是博愛座，是給老人坐的。小孩便問媽媽，那為什麼那個叔叔坐在那呢?媽媽回覆孩子「因為他不要臉啊！你以後不能跟他一樣喔！」，說完便轉過頭看原PO。

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原PO氣憤表示：「拜託，誰說博愛座平常人不能坐？只要有人有需要，我都可以讓位啊！再說我拿『極重度身障手冊』要不要分給妳用啊？」

▲台鐵博愛座。（圖／記者賴文萱攝）

在香港，有許多人批評「博愛座」已經變調為「批鬥座」。這樣有空位卻沒人敢坐的現象也引起大眾反思博愛座是否造成資源的浪費。

許多網友看到這樣的言論為原PO平反：

「讓座是發自內心 不該被制約。」

「只要有心,每個座位都是博愛座！」

「奇怪 有位置就坐啊！遇到真的有需要位置的 就算不是博愛座我也會讓。」

「哇賽 媽媽需要被教育吧~這樣的言論真為她的孩子感到遺憾。」

「媽媽教育真的很失敗！」