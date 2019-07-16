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共享機車騎一半聽見巨響！她一看「車蓋噴飛」嚇傻：只賠200元

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▲網友騎乘該車，不料車殼竟噴飛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館（官方粉專專屬））

▲網友騎乘該車，不料車殼竟噴飛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前租借「WeMo Scooter」的電動機車，騎到一半便在路上聽見巨響，下車查看才知道是機車的車殼掉落，原PO也馬上與WeMo客服聯繫，並重新租借其它車輛。而WeMo在第一時間表示，他們為此個案深感抱歉，目前仍在調查原因，當下也已立刻將該車輛下線，避免其他消費者騎乘到。

這位女網友在「爆料公社二館」貼文表示，「今天一早我騎了一台WeMo，騎到一半忽然聽見巨響，我還很困惑我掛在前面的東西沒有掉啊，停下回頭看，才發現竟然是車殼掉了！」原PO在事發後立即聯絡WeMo客服，並主動詢問租借的費用如何計算、是否要回傳該車的照片。

請繼續往下閱讀...

原PO共租了3次電動機車，在車蓋噴飛後先首次歸還，她又為了將故障車輛歸還，因此租了第二次，最後才租到正常、沒問題的機車前往上班，分別花了15元、15元、23元，WeMo客服則允諾會自行吸收這53元。而後原PO也接獲公司主管的致歉電話，客服方則表示會賠償200元的騎乘金，而這已經是很高的金額，但此回應讓原PO質疑，「是因為我命大，所以200壓壓驚就好嗎？」

不少網友看到貼文紛紛為原PO抱不平，「感覺該公司處理態度好像根本不是很重視」、「今天是車解體人沒事，哪天人出事怎麼辦」、「雖然不是錢的問題，但200元算很高這句話就是令人不爽」。

不過也有一些網友認為，「租車不就是這樣，你根本沒有辦法掌握車子狀況」、「不就是車殼掉了，費用也退了，還送了200元！」、「聽起來你在意的只是賠太少」。原PO則對此表示，她也很在意維修的SOP，擔心萬一是零件脫落會更危險，也提到為避免WeMo怠慢品質，加上希望提醒大家租借前記得檢查車輛，因此決定發文公開此事。

▲網友騎乘該車，不料車殼竟噴飛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館（官方粉專專屬））

▲該事件目前仍在調查處理中，賠償金的部分也尚未定案。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

經《ETtoday新聞雲》採訪，「WeMo Scooter」客服針對車輛故障的事件表示，「目前仍在調查當中，非常感謝消費者的回報，當下也立即將該車輛下線，避免其他消費者騎乘到。」客服方除了以電話關心騎士安全並說明後續程序，也同步檢測、進行車輛品質維護，且定期自主下線保養車輛，將持續優化整體服務品質。

至於賠償金的部分，WeMo客服則說明，「消費者所提『已是很高的賠償金』可能是溝通上產生的誤解，此事仍在進行當中，200塊的部分並非最終結果，現正持續調查、聯繫處理當中。」

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關鍵字：騎車,租車,WeMo,爆料公社

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