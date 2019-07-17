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珍奶要等6小時！「崩潰排隊照」曝光　日網友：飛去台灣買比較快

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▲在日本喝珍奶竟要等5、6 小時。（圖／翻攝自Twitter／オルタ絶望せよbot）

▲名古屋高島屋內排隊等待買珍珠奶茶竟要5小時。（圖／翻攝自オルタ絶望せよbot推特）

實習記者陳樂怡／綜合報導
 
珍珠奶茶近日在日本掀起一股熱潮，網路上跳出不少珍奶DIY的新吃法。在推特(Twitter)還有正妹「放手喝珍奶」的性感挑戰，珍奶話題成日本時下最夯。一名日本網友在推特上指出，名古屋高島屋日前開了一間台灣的連鎖飲料店，買一杯珍奶竟要排隊6 小時，現場根本看不到隊伍盡頭。有網友還上傳一張「崩潰排隊照」惹來大批網民直呼「飛去台灣買還比較快！」

日本網友「オルタ絶望せよbot」在推特表示，百貨公司新開了一家台灣連鎖飲料店，隊伍佔據整個走廊，根本看不到盡頭，還出動了店員舉牌指引，許多人到現場朝聖只為了喝珍奶，隊伍尾端的告示牌還寫著「從這邊開始，要等約6小時」。

原 PO還表示，沒有辦法等這麼久，想說逛逛再回來，人應該會少一點，沒想到人卻反增不減，還一路排到旁邊的服飾店外面。

據了解，在名古屋高島屋裹的飲料店，是全球有 200 家分店、年收破 25 億，來自於台灣的鹿角巷The Alley。不少日本網友表示，「飛去台灣買還比較快！」有台灣網友認真計算，笑稱「從日本坐飛機來台灣，也不用花7小時」，讓許多日本人都起共鳴轉發貼文。

日本網友們紛紛哀嘆，「這時間都可以飛到台灣了」、「而且還是來回」。不少台灣網友知道都忍不住回應，「買張機票到台灣喝吧」丶台灣喝膩了」丶「佩服日本人的毅力」丶「身為台灣人很感動」。 

台灣連鎖茶飲店鹿角巷The Alley，在2016 年開設首間海外店後，2017 年也陸續在日本、香港、上海、越南等地開店；2018 年則分別在法國、澳洲、韓國、美國洛杉磯、泰國、紐西蘭等地設點，目前全球家數已來到 200 間。

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關鍵字：珍奶,名古屋高島屋,日韓要聞,鹿角巷The Alley

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