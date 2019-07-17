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金正恩防彈賓士如何逃過制裁？　貨船海上蒸發「最複雜走私法」曝光

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▼ 北韓領導人金正恩轉搭防彈賓士，搖下車窗揮手致意。（圖／路透）

▲ 金正恩2018年6月在新加坡乘坐防彈賓士。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩2018年起頻繁登上國際舞台，愛車「防彈賓士」曝光率也提高。但高檔車理應屬聯合國安全理事會對北韓經濟制裁的品項之一，使得各界格外好奇金正恩究竟是如何取得價格高昂的豪車。美國智庫華盛頓高級國防研究中心（C4ADS）日前發表報告，披露金正恩2輛豪車的來源。

C4ADS指出， 2輛價值都超過50萬美金（新台幣約1553萬元）裝甲賓士（Mercedes-Maybach S600 Guard）2018年6月14日自荷蘭鹿特丹港出發，踏上長達數千英哩的旅程，停留中國、日本、南韓及俄羅斯等6國後飛往最終目的地——平壤，而全北韓只有金正恩一個人能夠擁有這樣的座駕。

為懲罰北韓發展核武，聯合國安理會通過經濟制裁，禁止企業及個人向北韓銷售奢侈品。但C4ADS發現，平壤當局2015至2017年間至少自多達90個國家進口價值1.91億美元（約新台幣59億元）的奢侈品。

儘管「奢侈品」沒有統一的定義，C4ADS很難算出確切金額，但賓士邁巴赫S600無疑是奢侈品。根據雜誌《Car》和《Driver》，這輛賓士配備皮革按摩座椅和防彈功能，以保護車內乘客不受突擊步槍的子彈和爆炸裝置傷害。

▲▼川金會／金正恩的防彈賓士。（圖／路透社）

▲ 這輛防彈賓士據稱可以抵禦手槍、手榴彈、火焰與生化武器攻擊。（圖／路透社）

此前金正恩出席國際峰會時經常搭乘的是加長型防彈賓士邁巴赫Pullman Guard，價格高達100萬美元（約新台幣3107萬新台幣），2018年4月在「文金會」亮相時，因大批黑衣隨扈跟車小跑組成的「人肉盾牌」而聲名大噪；且金正恩2018年還曾乘坐勞斯萊斯Phantom車款。

總部位於德國司徒加特的賓士母公司戴姆勒（Daimler）今年4月曾對此澄清，並不清楚金正恩是如何取得由德國公司生產的裝甲豪車，且已經與北韓斷絕商業往來超過15年，嚴格遵守歐盟及美國的禁運令，但包括二手車在內的第三方銷售車輛不屬其責任範圍。

C4ADS花費8個月的時間調查海關紀錄等多項文件後分析，北韓發展出一套進口奢侈品的模式，且根據調查機構追蹤他們的方式不斷改良、變得越來越複雜，以規避制裁。報告結論指出，平壤當局2015至2017年間進口803輛豪車，其中大部分來自俄羅斯公司。

▲▼普金會, 金正恩抵達海參崴。（圖／路透社）

▲ 金正恩前往俄羅斯時也乘坐防彈賓士。（圖／路透社）

報告作者阿特伯恩（Jason Arterburn）及盧卡斯（Lucas Kuo）向CNN表示，這項調查旨在找出國際貿易體系究竟出現何種漏洞，北韓才得以持續走私。他們指出，2輛賓士在2018年離開鹿特丹後先後運往中國大連、日本大阪和南韓釜山，後經DN5505號貨船運離釜山。

DN5505離開南韓後不久，自動識別系統（AIS）顯示其目的地為俄羅斯城市納霍德卡，預計於同年10月5日抵達。但貨船10月1日至19日間的在識別系統上沒有任何動靜，顯然定位已經被關閉。當定位重新被打開時，DN5505出現的位置就在當初消失的地點附近，但卻是朝著返回釜山的方向航行。

這艘貨船11月2日向南韓海關提交的文件顯示，DN5505據稱載運來自納霍德卡的無煙煤，但納霍德卡港沒有任何DN5505曾停靠的紀錄。此外，有報導指出，3架北韓高麗航空伊留申-76型運輸機10月7日自平壤飛往海參崴。而這類軍用運輸機經常被用來載運北韓高層的裝甲豪車，很少在海參崴出現。

C4ADS報告指出，目前還無直接證據可證明北韓運輸機飛往海參崴一事與DN5505貨船停靠俄國有關，但考慮到伊留申-76型的載重能力及其過去曾運送金正恩豪車等特點，上頭極有可能就載著2輛自荷蘭鹿特丹港出口的賓士豪車。

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關鍵字：金正恩,防彈賓士,日韓要聞,北美要聞

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