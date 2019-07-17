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文在寅警告「日本經濟受損更嚴重」　南韓民眾抵制日貨、不去奧運

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▲▼南韓總統文在寅。（圖／路透社）

▲南韓總統文在寅對日本措辭越來越強烈。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

隨著日韓貿易關係加劇，南韓總統文在寅15日警告，日本應放寬近期對半導體出口的管制，因為此舉除了會嚴重破壞國家間的經濟合作，對於日本造成的傷害更是超過南韓所承受的。他還補充，南韓會把此次紛爭當成機會，藉此加強自身能力，減少依賴日本。

《日本時報》報導，文在寅加強指責日本對南韓實施的半導體出口管制，日本經濟只會遭受更大損失。他在青瓦臺形容，日方此舉破壞了日韓間經濟合作的框架，這種互相依賴的模式過去維持半個多世紀，如今，南韓企業會減少對日本材料的依賴，努力尋求更多元化的進口商品，或是加強本地的技術，「最終，我警告日本經濟將受到更多損害。」

南韓財政部長洪楠基（Hong Nam Ki）17日召開經濟政策會議，他敦促日本政府與南韓政府進行討論，撤銷針對南韓的出口管制措施，另外，南韓不排除在國際經貿組織提出抗議。據了解，南韓打算在世界貿易組織展開申訴。

許多南韓公民在總統府網站進行連署，要求抵制日本產品，不要去日本旅行，明年也不參加在東京舉辦的奧運，除非日本政府撤回措施並道歉。根據其他零售商的說法，日本啤酒的銷售量也跟著下降。

日本首相安倍晉三先前表示，針對南韓受管制的3種關鍵材料，僅能出口給可以信賴的貿易夥伴，然而，他懷疑南韓在軍用及軍民兩用的出口管理層面有問題，甚至可能將非法的敏感材料轉移到北韓。對此，南韓則認為出口管制工作一切正常。

►►中小企業家抗議日韓貿易戰　走上首爾街頭呼籲抵制日貨

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關鍵字：日韓貿易戰,文在寅,安倍晉三,半導體,日韓要聞

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