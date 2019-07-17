南韓《職場反霸凌法》上路！嚴懲甲方濫權　雇主縱容將判刑

▲ 南韓職場霸凌相當常見。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

南韓社會注重長幼、輩分階級，衍生出下屬經常遭長官或前輩欺負的職場風氣，企業主往往也會找藉口開除那些宣稱遭受霸凌的員工。為打擊此類不良職場文化，當局修訂《勞動基準法》，《職場反霸凌法》16日正式上路。該法規定，即日起不當開除受霸凌員工的雇主最高可判3年徒刑或3000萬韓元（約新台幣78萬元）的罰款，且有調查霸凌事件的義務。

這項新規定是為了改善南韓的勞動條件，因為國內就業競爭激烈，加上家族企業集團盛行，使得霸凌在職場中相當常見。南韓國家人權委員會（National Human Rights Commission of Korea）2017年的研究發現， 73%以上的受訪者過去一年內曾遭到職場霸凌，且1/4受訪者一周遭遇一次以上。

律師申漢娜（Shin Hana）在「甲方濫權119」（갑질119）諮詢熱線工作，專門為遭受職場霸凌的民眾提供諮商，每天和多達80至100人熱線，其中許多人都因職場霸凌患上創傷後壓力症候群（PTSD），出現恐慌、失眠和莫名的恐懼症狀。申漢娜指出，《職場反霸凌法》很重要，可以讓人們知道霸凌是違法的、受害者可以舉報，且雇主有義務保護員工。

此前的《勞基法》僅規定，雇主必須提供安全的工作環境，但沒有任何實質效力，因為大部分企業仍以一種僵化的上對下模式運行，且這種模式尤其受到家族企業的青睞。她提到，南韓企業主的態度是，「我付錢給你，所以我擁有你。」

大韓航空趙氏家族是南韓甲方濫權的最佳代表，因此被稱為「怪獸家族」。前韓進集團會長趙亮鎬的妻子李明姬被控涉嫌強迫下屬下跪、潑水，更以拖把毆打他們的頭部。她的大女兒趙顯娥2014年鬧出「堅果門」事件，小女兒趙顯玟2018年又鬧出「潑水門」案，一家人一系列脫序行為引起社會對類似案件的關注。

此外，一項調查顯示，超過1/4的女性坦承，面試時曾被問及對結婚或生子的計畫，可見除職場霸凌，性別歧視也深植南韓職場文化。過去就算有企業被控性別歧視，也只會受到輕微的懲罰。梨花女子大學法學院教授朴貴千也指出，處罰過輕使許多企業主認為，「我寧願花點小錢（繳罰款），然後做我想做的事。」