台南南家扶中心助學特賣會　5間郵局熱鬧開跑

▲台南南家扶中心助學特賣會，在5間郵局熱鬧開跑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南台南家扶中心7月16、17日兩天上午9時至下午5時，在台南市成功、大同、永樂、安南、原佃5間郵局，以及南家扶五妃工作站同步舉辦2019秋季助學特賣會。

7月16日上午10時在台南郵局郵務大樓1樓舉辦的開幕會非常熱鬧，有多家廠商代表及郵局人員受邀，除了安排家扶的孩子彈唱烏克麗麗以外，還邀請現場貴賓一起跳舞，整場記者會充滿歡樂的氣氛。

聽到有人說台灣最美的風景是人，許多民眾可能把它當作趣聞，但是對於沒有錢繼續升學的貧困孩子來說，這卻是真真實實的感受，每個提供南台南家扶中心助學金或在特賣會上購買商品支持助學的人，美得就像天使一般！

南台南家扶中心此次助學特賣會特別獲得多家保養品廠商響應，販售多項沙龍級的面膜及化妝品，全部以公益特賣價賣出，湧入很多識貨的民眾搶購。此外，特賣會的品項豐富，有蝦餅、濾掛咖啡、麵條、果凍、鳳梨酥、果乾、餅乾、保溫瓶、毛巾、安全帽、多項玩具、文具及小家電等等商品，歡迎大家來尋寶！

此次特賣會除要感謝台南郵局出物資、出力及出場地外、同時更要感謝眾多愛心企業對本次特賣會的贊助提供，還有許多熱心民眾提供物資，因為社會大眾的共襄盛舉及大力支持成就此次特賣會活動，陪伴學童在就學漫漫長路上，安穩的前進。

南台南家扶中心李保良主任表示，家扶可以持續點亮孩子助學的希望，靠的是台灣社會的溫暖，尤其是深耕台南的我們，更能感受到台南人善良又熱情的心，這次特賣會強打面膜等保養商品，希望讓大家除了心很美以外，人也可以更美麗！17日週三是特賣會最後一天，歡迎大家可以來特賣會現場選購，給家扶的孩子支持！