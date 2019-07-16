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台南土城聖母廟　平安米發放濟貧8427戶受惠

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▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟，為感念「鹿耳門媽」慈悲為懷之心，舉辦平安米發放救濟活動，計有37區8427低收戶受惠。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟，為感念「鹿耳門媽」慈悲為懷之心，舉辦平安米發放救濟活動，計有37區8427低收戶受惠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市土城正統鹿耳門聖母廟，為感念「鹿耳門媽」慈悲為懷之心，秉持著「取之社會、用之社會」宗旨，每年媽祖壽誕當日發起愛心認捐平安米發放救濟活動，集結社會十方善信大德力量，讓愛心傳遞出去，用以關懷低收入戶家庭，捐贈對象為全市37區低收入戶家庭，今年計有8427戶受惠。

正統鹿耳門聖母廟主委王明義指出，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，聖母廟整合十方信眾之力量，辦理各項公益活動，並開辦「聖母學堂」，提供夜間輔導，協助家庭、學校和社區關懷青少年基礎教育，深獲地方好評。

王明義主委表示，聖母廟本著「人間有愛，好心大家做」，平安米救濟活動邁入第9年，每年所募資源不足數額，皆由聖母廟承擔，此次活動共計濟助大台南低收入戶家庭8427戶，每戶發放5公斤白米1包及禮盒（醬油、醬油膏）1盒，請低收入戶家庭依時前往各區公所公告之發放地點領取。

正統鹿耳門聖母廟，每年會持續提供平台結合機構團體及善心人士的捐助予弱勢家庭，並籲請社會各界能發揮愛心，展愛送暖，讓弱勢家庭能持續感受到社會的愛心，讓福惠民生，善男信女共沐神恩，合境平安，也讓媽祖慈悲胸懷的精神得以延續，募得款項扣除捐贈白米餘額後，轉做急難救助之用，使平安米的意義發揮到最大。

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關鍵字：台南,土城,聖母廟,平安米,濟貧

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