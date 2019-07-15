台南宮廟行動公約奏效　市警局：妨礙安寧案驟降近7成

▲台南市警局辦理宮廟行動公約有成，宮廟妨礙安寧案件數驟降減少近7成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局自2019年5月份辦理宮廟行動公約後，110受理宮廟妨礙安寧案件數在6月37件與同年5月85件相較下，案件數減少56.47％，而6月37件與2018年6月105件同期比較，案件數減少近7成（64.76％），而22時至翌日8時，2019年5件與2018年43件相較，減少案件率更趨近9成（88.37％），成效從此數據可見一斑。

台南市警局自2019年5月份辦理宮廟行動公約後，110受理宮廟妨礙安寧案件數在6月案件37件與同年度5月85件相較下，案件數減少56.47％，而2019年6月37件與2018年6月105件同期比較，案件數減少近7成（64.76％），而22時至翌日8時，2019年5件與2018年43件相較，減少案件率更趨近9成（88.37％），成效從此數據可見一斑。

「媽，怎麼宮廟又在放鞭炮啦，吵到書唸不下，想睡也睡不著，怎麼辦啊！」，此種情景常發生於你我周遭，而市民亦常透過110報案或本市1999市民服務熱線，陳情廟會活動（噪音、鞭炮及垃圾）等擾民案件，故台南市政府自2013年迄今持續推動及宣導廟會優質化政策，此亦為市長黃偉哲行動警政重要概念之一，大多宮廟已逐漸形成共識並配合遵守。

市警局長黃宗仁為維護優質宮廟文化，除宣示嚴正執法，絕不寬貸假藉神明擾亂社會治安之有心人士，扭曲府城宗教文化外，自2019年5月10日起至5月30日止，針對台南市2758家宮廟（有立案1630間、未立案1128家）結合市府民政局、消防局、環保局等相關局處，以各警分局為單位，辦理「優質宮廟、文化府城」行動公約，推動「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等六大主軸分區座談會共計16場次，邀集本市約4成6宮廟主委、代表人共1289人出席，並有1268家宮廟完成行動公約簽署，有效達成「自律」共識，期間活動順利圓滿。



台灣宮廟為民眾信仰中心，藝術和文化薈萃之地；宮廟文化亦是最具代表性的台灣之美，傳承的歷史人文彌足珍貴，如能讓台灣優質宮廟文化從台南帶頭做起，藉由此次的宮廟文化改革，彼此摒棄成見，互相尊重約制，宮廟文化勢必與時俱進，更能融入台灣人的生活。