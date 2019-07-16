台南玉井3車連環撞　小客車68歲駕駛送醫不治

▲台南市玉井區玉傳出連環車禍案，一輛客貨車與轎車發生擦撞後，再撞及另輛小貨車，造成1死4傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區玉井分局前方路口，7月16日天中午傳出連環車禍案，一輛客貨車與轎車發生擦撞後，再撞及另輛小貨車，造成轎車68歲李姓駕駛當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，另有4人受到輕傷送醫無大礙，警方初步調查肇事人均無酒駕，全案肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。





據了解，台南市玉井區玉井分局前的三幹道Y字路口，16日中午傳出重大車禍，1部行駛在台84線上的客貨車，通過路口疑先追撞從台20線行經的小轎車，再波及另輛小貨車，其中轎車車體嚴重變形凹陷，車上一名68歲李姓男子，受困車內沒有意識。



台南市消防局玉井消防隊，獲報立即出動搶救，但將轎車內張姓駕駛搶救出來時，已無生命跡象，經緊急送往麻豆新樓醫院急救，於中午12時40分宣搶傷重不治死亡。另客貨車有2名男子，小貨車有一對母子，4人頭、胸等部位受到輕傷，被載往醫院救治，4人均無生命危險。





台南市玉井分局據報，馬上派員到場管制交通並進行測繪蒐證，據了解肇事3車駕駛均無涉酒駕，全案肇事原因及相關責任，正由警方偵訊肇事人及調閱相關畫面及現場蒐證，進一步釐清調查中，另警方亦報請檢察官相驗。