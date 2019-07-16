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中信購地弊案再傳案外案　買地轉賣賺上億4交保2聲押

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▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲中信購地弊案扯出案外案，調查局人員帶著被告張明田到北檢應訊。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

中信金購地弊案2017年1月偵結後，董事長辜仲諒全身而退，而一審被判刑15年的前財務長張明田與胞弟張明人，疑似又被懷疑涉入另一起土地採購弊案。15日調查局人員分批帶回張明人夫妻、張明田等9名被告，及另外19位證人，當日晚間11時許，陸續將被告移送至北檢複訊，目前複訊結果，分別以50至100萬不等的金額交保候傳。

據了解，中信銀行董事長專委張明田，因涉入中信金控內湖購地弊案，一審遭法院判決15年，其弟張明人也因此遭判刑14年，目前全案仍可上訴。兩兄弟昨天又遭到調查局人員約談，原因是檢調在2015年調查內湖購地弊案時發現，2012年8月間，中信以9000多萬的便宜價格，把土地賣給慶瑞開發負責人巫春香，而巫春香正是張明田胞弟張明人的妻子。

巫春香後來又把土地轉手，以5億多元高價轉手賣給自己擔任董事的永約公司，一進一出賺了逾億元的價差。而中信2015年11月以151億元出售松壽大樓時，也疑似將大樓賤價賣給碩河開發公司。這兩筆交易，讓檢調懷疑這其中有異，交易過程涉嫌違反一般商業利益原則，中間牽線的張明田兄弟，則涉犯特別背信等罪。

台北地檢署15日發動搜索，共搜索9處，約談張明田等9名被告，以及19名關係人、證人，全案將依《金融控股公司法》特別背信罪偵辦。15日晚間11時許，9名被告及19名證人陸續被送往台北地檢署複訊，一直到16日凌晨1時30分許，調查局才將所有被告及證人移送完成。

涉及賤價購買土地的慶瑞開發負責人巫春香及碩河開發公司董事長詹偉立，訊後以一百萬元交保候傳；另外中信銀行舍管理部副理柯弘達，則以50萬元交保，並限制出境出海；另一名林姓涉案人，同樣以50萬元交保候傳；張明田及張明人兄弟，則遭到檢方聲請羈押，其餘人等都被請回。

對此中信金表示，本公司營運一切正常，公司方面並無遭搜索之情事，僅部份同仁接受檢調單位約談。公司所有作業均依照相關規定辦理，將全力配合檢調單位調查，希望盡速澄清真相。

▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲涉及中信購地弊案的中信金主秘陳永晉被移送至北檢應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲涉及中信購地弊案案外案的慶瑞開發負責人巫春香。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲涉及中信購地弊案案外案的碩河開發公司董事長詹偉立。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲涉及中信購地弊案案外案的中信銀副總柯弘達。（圖／記者趙永博攝）

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