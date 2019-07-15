台南T字路口賓士與機車相撞　騎士噴飛重摔腳部開刀

▲台南市北區公園路中午發生一起車禍，一部直行的賓士車，將一名騎機車穿越路口的騎士撞飛，男騎士翻滾重摔落地，連安全帽也飛脫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區公園路15日中午發生一起車禍，一部直行的賓士車，將一名騎機車穿越路口的騎士撞飛，男騎士翻滾重摔落地，連安全帽也飛脫，台南市警五局據報到場查處，將騎士送醫救治幸無生命危險，經查兩造均無酒駕，全案由警方調查處理中。

據了解，15日中午，一名34歲莊姓機車騎士自公園路側停等候，而後起駛沿西向東行駛穿越道路時，與公園路北向直行之賓士車發生車禍，機車騎士被撞，人先撞到汽車前擋風玻璃後，飛彈翻滾重摔落地，安全帽也飛脫。賓士車34歲陳姓女駕駛停車查看後，馬上報警。

莊姓騎士坐在馬路上痛得無法起身，那時正值中午太陽很大，有民眾特地撐傘為騎士遮陽，等救護車將騎士送醫，騎士因腳部受傷住院開刀治療中，幸無生命危險。

台南市警五分局據報，派員前往現場勘查測繪，初步調查車禍兩造均無酒駕。據了解，肇事地點為T字路口，初步研判疑機車騎士穿越路口未注意左右來車、汽車駕駛未注意車前狀態。

惟警方表示，相關肇事原因將待兩造當事人到案後釐清，警方提醒用路人行經路口時應減速慢行，並注意左右方來車，確保行車安全。