▲高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大選，圖為上月新竹造勢畫面。

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大選，財經學者、加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，韓選總統將為台灣社會帶來更根本的挑戰，綠營對於韓國瑜草包的嘲諷會更令彼此處於不同的平行世界，「雙方不僅無法溝通，連二階溝通（溝通應該如何溝通）都無法進行。」

沈榮欽認為，韓國瑜對國民黨是全新的體驗，但是對台灣社會則不然。「因為柯粉就是第一代韓粉。」雖然柯粉與韓粉的組成十分不同，經常被視為截然不同的群體，但是兩者的心理機制與運作方式非常類似。

沈榮欽還說，當初國民黨與新黨議員質詢柯文哲就遭受柯粉攻擊，如今民進黨議員終於能感同身受。「如果能夠因此促成雙方對於台灣式民粹的思索與理解，反而是不幸中之大幸。」

不同於地方縣市長選舉，韓國瑜參選總統。沈榮欽直言，對台灣是前所未有的考驗，過去的總統大選，無論之前陳水扁或馬英九有多少民粹的因素，都難以與韓國瑜相提並論，韓國瑜將為台灣社會帶來更根本的挑戰。

他說，不同於柯文哲競選時對於連勝文的嘲諷，綠營對於韓國瑜草包的嘲諷會更令彼此處於不同的平行世界，「因為雙方不僅無法溝通，連二階溝通（溝通應該如何溝通）都無法進行。」

話鋒一轉，沈榮欽指出，如果郭台銘與韓國瑜都堅持參選，表示中共對於2人的控制未臻頂峰，反而增加郭台銘的可信度。但是柯文哲若堅持參選, 則缺乏同樣的證明效果，若柯文哲注定第3名仍堅持參選，反而說明中共的影響力。



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