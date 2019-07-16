「最正助選員」虎妹張聖訢羞認單身　開出理想男友3大條件

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「最正助選員」張聖訢羞認單身　開出理想男友3大條件

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▲周錫瑋團隊發言人「張聖訢」，甜美笑容，清新脫俗的亮麗外型，被網友票選為「最正助選員」。

圖文／鏡週刊

受封最美助選員周錫瑋幕僚虎妹張聖訢，近來接連現身17直播擔任來賓，先後與資深媒體人黃暐瀚在《暐瀚17Talk》及人氣球評李承曄在《17嘴一波》同框直播開講，兩人比張聖訢年長16及15歲，看著虎妹都較平時直播顯得興奮聊得起勁，臉上難掩笑意，黃暐瀚，李承曄都變成微笑大叔！

黃暐瀚直播繼學姊之後又出現人氣美女來賓虎妹，直播觀眾群情激動，黃暐瀚當場幫所有虎妹粉絲確認了「虎妹目前確定單身！」還問出虎妹理想男友的條件，張聖訢因2013年棒球經典賽場上護國女球僮身份廣為人知。

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黃暐瀚一聊發現張聖訢外型亮眼還多才多藝，身兼多重身份，除了多次在經典賽擔任球僮，學生時期還擔任過國慶金釵隊長，張聖訢私下與周錫瑋兒子是同學，稱周錫瑋「周爸」，目前擔任周錫瑋團隊發言人。她本身還是台灣美發展交流協會理事長、正姿正儀老師，時常發起為偏鄉兒童募集物資等公益愛心活動，不時會到各地學校教導學生們正姿正儀，黃暐瀚還親自起身搬動直播間桌椅並親自掌鏡，請張聖訢在直播中現場教學。

▲▼張聖訢擔任球僮的身影。（圖／擷取自粉絲頁）

▲張聖訢擔任球僮的身影。（圖／擷取自粉絲頁）

黃暐瀚好奇張聖訢在學校是班花或系花嗎？張聖訢說「也沒有，我都默默在後面，我朋友都說我很難靠近，很像冰山一座在後面」，黃暐瀚笑說「原來是冰山美人型的！」眾多觀眾好奇留言關切虎妹是單身嗎？虎妹笑說現在沒有男朋友，確認了目前單身狀態。

黃暐瀚一聽問那可以公開電話在這徵友嗎？立刻引起網友暴動，爭相想認識虎妹，並好奇她喜歡什麼樣的男生，黃暐瀚要她開出男友條件，張聖訢笑說感覺自己來到徵婚節目，透露喜歡幽默風趣，比較有肩膀，有責任感，還有孝順的男生，黃暐瀚試著套問現在有沒有每天接送你的人？虎妹回「有啊，計程車司機！」


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關鍵字：鏡週刊,虎妹,張聖訢,最正助選員

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