加熱菸氾濫「國庫痛失40億稅收」　董氏超直白反對：很多人在辦公室偷抽

圖、文／鏡週刊

加熱菸如何管理？政府公共政策平台5月間共有5,114人連署要求開放，立委何志偉、黃國昌、蔡易餘則是先後以記者會及質詢方式，指控政府在沒有法律授權的情況下，違法扣留民眾自境外帶回的加熱菸。

▲新興菸品加熱菸、電子菸推陳出新，我國尚未開放進口，卻已走私頻傳、四處氾濫，每年政府少收菸捐稅40億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

且因現行對於加熱菸的法律定位不明，放任大量加熱菸以走私方式進口，造成菸捐稅收每年損失40億元；不過，戒菸團體則是以健康因素持續要求政府不應開放加熱菸，衛生福利部面對正反意見，預計最快7月18日決定是否成為全球第46個開放加熱菸的國家。

加熱菸還因未開放，卻已可能讓政府每年損失40億元以上稅收，知情人士透露，目前台灣使用加熱菸的人口可能已高達17萬，在臉書刊登廣告出售加熱菸的社團更是超過百個，由於價格不菲，光電子吸食器就要價3,000元以上，菸彈每包更須約120元至170元，購買者都有一定的年紀，很少有學生顧客，而且全都是走私的「私菸」，政府完全課不到每包20元的菸捐及每包31.8元的菸稅。

本刊調查，政府每年的菸捐與菸稅收入逾500億元，其中菸捐收入去年約281億元，比前年323億元足足少了42億。知情人士認為，除了與吸菸人口減少有關外，另一個原因可能是不少原本傳統的吸菸者，已轉用電子菸及加熱菸等，對於這些新興菸品，政府禁不了，也拿不出管理對策，還白白損失大筆的稅收。

傳統菸草商改以電子式新興菸品加熱菸及電子菸進軍全球，長期推動無菸環境的董氏基金會認為，台灣每年有2.8萬人死於菸害，其中3,000人的死亡還是因二手菸，如今加熱菸業者打著減少菸害及有助於戒菸的名義推出新興菸品，但電子菸及加熱菸已經分別被檢驗出超過40種與58種有害物質，新興菸品與傳統菸一樣都有尼古丁，會讓人成癮、也一樣有二手菸，因此主張不許進口。 董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，這就跟之前菸商推出淡菸來協助戒菸一樣，只會讓吸菸者更加菸不離手，如今菸商故技重施，以減少菸害為由，改以加熱菸來穩固市場，但減害還是有害，由於加熱菸造型新潮，只會害更多學生吸菸，她呼籲政府不能在菸商壓力下開放加熱菸等新興菸品，因目前台灣已有健保給付戒菸門診，也有相當成效，應繼續協助民眾戒菸，而非開放其他菸品。

林清麗以美國開放電子菸後，害得超過300萬名青少年因此吸菸為例，希望台灣不能像美國一樣，坐等電子菸危害一發不可收拾再來補救。她強調，加熱菸比傳統菸更無味及少煙，很多人會偷偷在辦公室吸，產生的二手菸可能透過空調系統散播卻不容易被發現，危害更嚴重，「政府一定要嚴加查緝非法菸品，且積極協助國民戒菸，而不是解禁害了更多人」，她也指出，很多傳統吸菸者，接觸加熱菸後，變成2種菸都抽，反而更嚴重。

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