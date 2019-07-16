　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拉布條嗆「說好的發大財呢」！鐵板燒店月底收攤　韓粉房東要他走人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲鐵板燒店業者被迫搬離現址。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

高雄鹽埕區1家鐵板燒店日前高掛旗幟反韓，怒嗆「說好的發大財呢」，不但因此被韓粉惡意給負評，還被韓粉房東拒租。業者於臉書表示，營業到8月初將關店搬家，店家也向關心他們的支持者說「沒事的，會再找地方重新站起來。」

鐵板燒店業者於6月底高掛紅布條賀週年慶，上面寫著廣告詞「說好的發大財呢？靠！還好我們撐過一年了」，卻慘遭韓粉洗版刷負評霸凌，業者在臉書反嗆「為何說出小市民的心聲，就要被貼上標籤。在自已生活的城市，對自已城市的大家長親口承諾的話，抱有期待，不過是人之常情罷了。」

請繼續往下閱讀...

事件發生後疑似惹怒房東，由於房東是韓粉，政治立場不同，決定拒租，現在鐵板燒店面臨關門搬家。

據《自由時報》報導，業者說「對你們的支持真的很抱歉，我們營業到8月初，我們的房東不給我們店面了，支持我們的在這段期間快來喔，房東是韓粉，以後沒掛森梵的名字都不要去，我們會找店面各位等我們，有換人做就別去，確定哪天告別大家會跟大家說。」

目前韓粉也整理出高雄在地6大罷韓店家，分別為廣德家香蕉煎餅、旗山常美冰店、勇記無敵蘿蔔糕、森梵新鐵板料理、茶藝復興、釣客食堂，爭相走告呼籲彼此注意。


更多鏡週刊報導
少女時期暴牙黑臉照出土　「暗黑界最強天后」遭疑超進化
摑掌文化部長被法辦　資深藝人鄭惠中獲不起訴
網路瘋傳年底娶哥兒們女星　古天樂鬆口表態了

ET快訊
驚悚奪命5秒畫面曝光！騎車勾到下垂電線..男大生彈飛撞貨車爆
21歲億萬女富豪全裸入鏡渾圓雙球全看光　粉絲暴動：太性感

關鍵字：鏡週刊,鐵板燒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頭份新夜市斥資6百萬整地成新地標…公所說不合法　業者喊冤

丹娜絲來亂！17至18日往蘭嶼航線全停航　最新停航懶人包

拉布條嗆「說好的發大財呢」！鐵板燒店月底收攤　韓粉房東要他走人

布袋全功能國際級遊艇港開幕　打造海上生活圈及跳島旅遊基地

豬糞尿變肥料！施灌農地年省4千萬　作物產量增、不易受蟲害

「水鬼學校」吊掛桌椅妖氣逼人！妖怪文學展普渡辦「巨妖大遊行」

見醫院照片！大嗓門妹當眾透露「爸爸小鳥流血」　媽驚呆嗆到：不是我

2019 10大景點去過了嗎？暑假衝一波免殺豬公　旅遊信貸神助攻再抽機票

高教人才外流？台大前代校長受聘香港城大　台科大：正常流動

輕颱「丹娜絲」來了！台東－蘭嶼往返航班7/17、18整天停駛

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

劉以豪醉後「69吻」郭雪芙　摸大腿.沙發強抱狂吃豆腐

中壢小男童「餐廳踩椅子」被勸！　媽惱羞罵店員怒甩餐點：不吃了

頭份新夜市斥資6百萬整地成新地標…公所說不合法　業者喊冤

丹娜絲來亂！17至18日往蘭嶼航線全停航　最新停航懶人包

拉布條嗆「說好的發大財呢」！鐵板燒店月底收攤　韓粉房東要他走人

布袋全功能國際級遊艇港開幕　打造海上生活圈及跳島旅遊基地

豬糞尿變肥料！施灌農地年省4千萬　作物產量增、不易受蟲害

「水鬼學校」吊掛桌椅妖氣逼人！妖怪文學展普渡辦「巨妖大遊行」

見醫院照片！大嗓門妹當眾透露「爸爸小鳥流血」　媽驚呆嗆到：不是我

2019 10大景點去過了嗎？暑假衝一波免殺豬公　旅遊信貸神助攻再抽機票

高教人才外流？台大前代校長受聘香港城大　台科大：正常流動

輕颱「丹娜絲」來了！台東－蘭嶼往返航班7/17、18整天停駛

卓榮泰：蔡英文、賴清德見面一定有機會　

輕颱「丹娜絲」生成！　國軍餘3萬兵力待命防災

印尼公開賽／盧敬堯、楊博涵激戰三局　惜敗大陸組合　

世足資格賽／中華男足硬仗不斷　晉級賽制解析

玉山塔塔加黃猴貂生態監測　「嬌客」亂入猛看鏡頭

韓國瑜選總統綠營連「草包嘲諷」都難　他說：因像「平行世界」無法溝通

森林大火燒出商機！　斷電危機讓特斯拉等綠能企業搶佔市場

手足口病蔓延日本！一週染3萬幼童「10年來最多」　14天內恐迎高峰期

七六人先發5人合約總額近6.5億美元　超越勇士聯盟最貴

「我要當壞人」14歲少年見勇警殉職！口出狂言嚇壞媽...理由曝光震驚全網

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排..

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直..

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

10年過去「母子變父女」萬人讚..

15輛Dio「轟炸」辛亥隧道　..

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

準颱風丹娜絲「2種可能侵台路徑..

外送員真能月入10萬！關鍵原因..

公職女領50K　1年後離職…網..

輕颱丹娜絲生成！氣象局最快深夜..

同學連2天來家裡玩　她聽完爸的..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

更多熱門

相關新聞

受迫關店在一家　「發大財」鐵板燒店月底熄燈

繼日前高雄鹽埕區廣德家香蕉煎餅被捲入韓粉糾紛導致關店後，曾拉起紅布條表示「發財靠自己」的鐵板燒料理，也迫於與房東政治立場不同壓力下，將於月底結束營業，不過鐵板燒業者仍表示會找店面東山再起，請支持者耐心等候。

微風「升遷不看年資」　做1年薪百萬

加熱菸全台氾濫　國庫大失血

emoving IE125電動機車打Gogoro

日治時代土地遭強收　日月潭30家族盼補償

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

即／傳訊息交接未完成任務！　台南26歲警上吊亡

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直撲台灣

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

李承翰告別式...嘉義下雨了　6同梯忍淚扶棺

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

更多

最夯影音

更多

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面