拉布條嗆「說好的發大財呢」！鐵板燒店月底收攤　韓粉房東要他走人

▲鐵板燒店業者被迫搬離現址。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

高雄鹽埕區1家鐵板燒店日前高掛旗幟反韓，怒嗆「說好的發大財呢」，不但因此被韓粉惡意給負評，還被韓粉房東拒租。業者於臉書表示，營業到8月初將關店搬家，店家也向關心他們的支持者說「沒事的，會再找地方重新站起來。」

該鐵板燒店業者於6月底高掛紅布條賀週年慶，上面寫著廣告詞「說好的發大財呢？靠！還好我們撐過一年了」，卻慘遭韓粉洗版刷負評霸凌，業者在臉書反嗆「為何說出小市民的心聲，就要被貼上標籤。在自已生活的城市，對自已城市的大家長親口承諾的話，抱有期待，不過是人之常情罷了。」

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事件發生後疑似惹怒房東，由於房東是韓粉，政治立場不同，決定拒租，現在鐵板燒店面臨關門搬家。

據《自由時報》報導，業者說「對你們的支持真的很抱歉，我們營業到8月初，我們的房東不給我們店面了，支持我們的在這段期間快來喔，房東是韓粉，以後沒掛森梵的名字都不要去，我們會找店面各位等我們，有換人做就別去，確定哪天告別大家會跟大家說。」

目前韓粉也整理出高雄在地6大罷韓店家，分別為廣德家香蕉煎餅、旗山常美冰店、勇記無敵蘿蔔糕、森梵新鐵板料理、茶藝復興、釣客食堂，爭相走告呼籲彼此注意。



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