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服務業大搶人！百貨帥董「升遷不看年資」　做1年薪水飆至百萬

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 圖、文／鏡週刊

受到中美貿易戰干擾，全球景氣前景混沌不明，但隨著下半年服務業進入傳統旺季，包括零售百貨、餐飲業等，仍有相當大的人力缺口，本刊調查，為吸引優質人才上門，國內服務業龍頭紛紛展開搶人大作戰，包括麥當勞、微風百貨、家樂福，都祭出優渥的薪資福利與完整的教育訓練，藉此吸引人才上門。

▲服務業第三季人力缺口大，各企業都祭出良好福利搶人才。（圖／鏡週刊提供，下同）

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上週六（7月13日），高雄漢神巨蛋前廣場擠滿人潮，這是「麥當勞招募列車」首度南下高雄搶人才，台灣麥當勞人力資源部資深經理陳志豪還現身熱情喊話：「加入麥當勞不必身懷絕技，只要一顆熱情的心！」
麥當勞祭出徵才「三寶」。（麥當勞提供）

受到中美貿易戰衝擊，全球經濟動向不明，國內景氣燈號也亮起趨勢偏弱的黃藍燈，企業徵才意願明顯下滑，據1111人力銀行調查指出，今年第三季企業的徵才意願為50.7％，較去年同期滑落5個百分點，平均每家企業的徵才規模也從去年的12人縮減到9人。

不過，仍有產業求才若渴，像是即將進入旺季的服務業，人力缺口仍相當龐大，根據1111人力銀行統計，7至9月相關產業每家企業平均徵才人數為12人，較所有產業平均值多出3成，1111人力銀行副總何啟聖分析，第三季是零售與餐飲業的銷售旺季，為迎接下半年銷售商機，許多業者在旺季前就會招兵買馬。「現在服務業求才若渴，產業人力其實缺很大！」

1111人力銀行副總何啟聖建議，有志進入服務業者，可多方比較、趁早卡位。

為補足人力缺口，本刊調查，國內服務業龍頭卯足全力，包括麥當勞、微風百貨、家樂福，都紛紛祭出良好的薪資福利、完整的教育訓練及升遷管道，藉此吸引優質人才上門。

何啟聖說，過去服務業總是給人錢少、事多、地位低的刻板印象，讓求職者卻步，但隨著服務業佔GDP比重超過6成，已逐漸成為引導經濟成長的重要動能，不僅政府帶頭提升產業競爭力，企業主的經營思維也出現轉變，願意提高薪資條件、給予額外獎金，為了留才，還增加升遷機會、提供優於勞基法的休假制度。

而面對即將到來的零售與餐飲業旺季，各大業者早就準備好爭搶人才，何啟聖建議，有志進入服務業的求職者，不妨多方比較，把握機會進入具發展潛力的企業卡位。

▲▼微風在廖鎮漢帶領下開出第10家店，近期也積極徵才備戰。（圖／鏡週刊提供）

▲微風在廖鎮漢帶領下開出第10家店，近期也積極徵才備戰。

精品百貨微風集團近年展店迅速，隨著最新的「微風南山」開幕，至今已有10家店。繼今年5月與品牌聯合徵才，釋出多達1,000個職缺，為面對下半年還有遠東百貨加入信義區戰場，微風集團近期也將再增聘200人應戰。

微風集團人資主管曾副理強調：「微風給年輕人很大的舞台，公司的晉升及調薪跟年齡、年資沒有直接關係，看重的是能力與貢獻。」像集團內有位40出頭歲的營業主管，去年3月到職，主要負責微風南山開店籌劃作業，在時間壓力下，不僅能配合公司招商進度，與廠商應對進退也非常得體，順利使微風南山如期開幕，儘管在公司年資只有1年多，仍特別晉升擔任副店長一職。

▲▼量販龍頭家樂福因應新開店的儲備人力需求，全台都有儲備幹部與基層人員招募。（圖／鏡週刊提供）

▲量販龍頭家樂福因應新開店的儲備人力需求，全台都有儲備幹部與基層人員招募。

不只升遷管道暢通，微風在薪資方面大放利多，像是百貨儲備副店長提供百萬年薪，對於基層的顧服禮賓人員，社會新鮮人薪資也從3.5萬元起跳；此外，微風還祭出高額的生育補助津貼，第一胎5萬、第二胎10萬、第三胎15萬元。

而量販龍頭家樂福，除全台總店數近130家，現正積極拓展社區型的「便利購」超市，因應新開店的儲備人力需求，家樂福也釋出近600個職缺，從北、中、南都有儲備幹部與基層人員招募。
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