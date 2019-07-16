深圳山寨寶可夢「 口袋冒險家」19日上市　國外網友看傻：比正版好！

▲山寨遊戲《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

深圳市壁虎互動科技有限公司19日將推出一款《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》手機遊戲，玩家可以收集皮卡丘、超夢等熟悉的角色，進行3對3回合對戰，畫面與劇情也都有一定水準，讓許多網友以為是原版，但其實這卻是一款山寨遊戲，並沒有原廠任天堂、Niantic授權。

《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》遊戲當中，玩家可以自由選擇要當小智或小霞，並且透過扭蛋來抽取各個寶可夢角色，戰鬥以全 3D 演出進行，戰鬥系統與玩法都有一定水準，因此吸引了不少寶可夢粉絲試玩。

海報上寫著「3V3戰鬥超火熱 首發定檔7月19日」、「完美復刻 再現童年口袋經典」。宣傳內容則寫道，「掌機原作精靈為模版，完美再現童年Q萌精靈！值得一提的是，屬性克制系統在《口袋冒險家》中得到了還原」，另外在遊戲中，寶可夢釋放大招時，會有各自的特寫動畫供玩家觀看。

根據「星島日報」報導，這款手遊在畫面、名稱上都抄襲了任天堂的Pokemon，就連遊戲的LOGO與宣傳圖片都是用電影《名偵探皮卡丘》素材，而且也沒有官方授權字樣和標籤，明顯沒有得到官方授權。

這個山寨遊戲首先在「Reddit」上引起國外網友討論，「表情和耳朵讓它比我見過的任何一款《寶可夢》遊戲都更有個性。很可愛且令人興奮，一個小小的動作就決定了一切」、「粉絲們不得不從一款中國山寨手遊裡去體驗一些基本的東西，比如（寶可夢）跑／飛向對手攻擊、從對的位置射出光束。這真是令人尷尬。」

但是盜版行為仍然不可取，有網友回應，「是的，大陸山寨版有比較好的動畫，但這是一個有意義的比較嗎？」他認為這只是一款手機遊戲，寶可夢們只可以做3種動作，沒辦法表達出技術，應該要與其他正版遊戲來做比較。

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