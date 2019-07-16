「被斷訊」還惹臭名！大豐向Eleven Sports求償500萬



▲大豐有線電視6月1日被Eleven Sports斷訊將求償500萬。（圖／記者季相儒攝）



記者陳世昌／台北報導

大豐有線電視旗下四家系統約23.7萬收視戶今年六月一日遭Eleven Sports中止授權、切斷訊號提供，引發斷訊軒然大波！大豐16日表示，當時因為還無法同意頻道漲價，仍在主管機關協調狀態下被動被斷訊，不僅可能遭NCC處罰，還被外界謠傳沒付版權費才被斷訊的假新聞，大豐覺得非常委屈，所造成的損失，將向相關頻道代理商及頻道商進行求償，估計至少500萬元！

Eleven Sports因為今年增加中職統一主場轉播，以及其他新增賽事，持續投入更多資源提升內容品質，2019年向有線系統收取的版權費做了調整，希望由前一年的每戶每月1.5元調升為5元。但調價談判進展不是十分順利，中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統只願意維持去年條件，不願調升，且談判一直僵持到5月底仍談不下。(目前Eleven Sports與中嘉的協商仍在進行中)



▲Eleven Sports（示意圖／記者洪偵源攝）

Eleven Sports台灣負責人康小玲於5月22日還專程前往NCC(國家通訊傳播委員會)遞交該頻道停止授權給上述有線電視系統的公函，並向NCC委員說明原委，鐵了心決定六月起停止授權播出。

NCC隨即介入協調，在5月30日邀請部分系統台、頻道商和代理商進行再協商，不料在六月一日零時，大豐有線旗下四家系統的Eleven Sports頻道訊號突被切斷。此斷訊事件明顯違反NCC現行頻道下架法規，NCC雖已在6月5日許可大豐申請以博斯無限台替補Eleven Sports，算是補上下架法定程序，但NCC仍要求大豐以「一日收視費」做為補償斷訊期間觀眾的損失。

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若以大豐目前收視戶有23.7萬，一日收視費以每月均價500元計算的話，約17元，合計403萬元。

大豐表示，一直很樂意以去年1.5年的價格績約Eleven Sport，但對方堅持要5元，商業的本質本來就是雙方願買、願賣才會有成交，萬一買賣價差別太大就只能進行協商，NCC也找了雙方去溝通協調，過程中NCC長官也講「雙方在調處過程中不能斷訊哦！絕不能傷及消費者權益」 。



大豐董事長張銘志指出，Eleven Sports在協商過程說沒有辦法保證不斷訊，要回報歐洲總部，「結果真的在協商還沒有結果、下架程序還在跑的時候，Eleven Sports就單方切斷結大豐的訊號，而且只針對大豐，原本下架程序可能需要一個月，被斷訊後我們去NCC做說明，NCC不得已必須加快審理，核准下架，讓觀眾可以趕快看到我們的替補頻道，我們和行政機關都為這個突發事件做足努力。」



▲大豐有線電視官網公告 「ELEVEN SPORTS 1 中止訊號事件聲明」（圖／翻攝大豐官網）

根據NCC規定的正常下架程序是頻道商要出具一份「下架同意書」給系統，再由系統向NCC申請下架，獲准後再在電視上跑馬預告5天後，才算完整。

張志銘表示，「申請程序還沒走完，就把我斷訊了，這樣說不過去嘛！我們是被動的。」

大豐認為，以上的說明就是把事實還原，沒想到外界傳聞明顯傾向把Eleven Sports「斷訊」這件事，跟大豐和其他頻道代理商間版權費的爭議，兩件事扯在一塊，其實這完全是兩件事。

張志銘指出，「Eleven Sports雖然斷我們訊，但2019年6月前的版權費，我們仍按照2018年的授權價格付清給代理商。至於Eleven Sports有沒有收到，我們就不知道。」



▲大豐有線電視董事長張銘志。（圖／記者季相儒攝）

由於這起突發事件中只針對大豐，實在不合理，大豐內部已做好準備，近期將向Eleven Sports自行斷訊事件涉及的頻道商及代理商求償，費用可能包括23.7萬戶一日收視費約合計403萬元、再加上難以估算的商譽損失，如果NCC有罰款再加上去，合計絕對不會少於500萬元。