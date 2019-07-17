韓國瑜新聞持續發燒？NCC觀察中天、TVBS、年代5月明顯偏多



▲NCC公布11家新聞頻道於2019年5月播出特定人物新聞時間比率。（圖／NCC提供），點我看大圖



記者陳世昌台北報導／綜合報導

國家通訊傳播委員會(NCC)17日發布今年5月間對電視新聞觀察結果，11個新聞頻道內容中，被報導最多的前5名特定人物為韓國瑜、柯文哲、郭台銘、蔡英文、賴清德，其中特定人物新聞則數、秒數最高者，台視為柯文哲、華視為賴清德，其餘各臺則為韓國瑜。

NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，NCC尊重各台有其特性，在選擇上有不同標準，但依據衛星廣播電視法第27條第2項規定，「製播新聞及評論，應注意事實查證與公平原則」，希望排名第一、第二的差距不要太大。

NCC進行的5月份電視新聞報導標題結果發現，中天、TVBS、年代三頻道對特定人物播報比率仍有明顯偏高現象，但與3月份觀測結果比較，過半數新聞頻道報導特定人物比率皆有下降趨勢。

從受觀測的11台報導特定人物的則數、秒數最高者，台視為柯文哲、華視為賴清德，其餘各台為韓國瑜。各台報導次高者特定人物不一，有韓國瑜、柯文哲、蔡英文及郭台銘。



▲11家新聞頻道2019年3月、5月播出特定人物最高之時間比率，過半數新聞頻道報導特定人物比率皆有下降趨勢。（圖／NCC提供）點我看大圖



其中報導韓國瑜報導量最高前3頻道分別為中天(則數67.94%、秒數68.31%)、TVBS(則數42.35%、秒數45.88%)、年代(則數38.52%、秒數39.89%)。而其與同頻道報導第2名之比例(中天，則數-柯文哲9.16%、秒數-蔡英文9.38%; TVBS，柯文哲-則數15.29%、秒數14.68%；年代，郭台銘-則數20.74% 、秒數18.74%)相較，最高有近六成之降幅，顯示新聞製播仍有高度集中於特定人物。

NCC5月份進行觀測的期間是21至27日共7日，觀測頻道有11個，分別是無線電視新聞台(台視、中視、華視)、衛星新聞頻道 49至55台(壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、 TVBS) 及MOD寰宇二台。





▲NCC發布2019年5月新聞頻道觀測結果，代理發言人綜合規劃處長王德威(圖中)（圖／記者陳世昌攝）



觀測時段是每日中午12-13時、晚間7-8點(不含廣告及氣象)。觀測標的每日以2小時之新聞標題為基礎，就報導特定人物比例進行觀測分析，以當週新聞標題出現頻次較多之「蔡英文」、「賴清德」、「朱立倫」、「王金平」、「周錫瑋」、「郭台銘」、「柯文哲」、「韓國瑜」、 「侯友宜」、「鄭文燦」、「盧秀燕」、「黃偉哲」 、「蘇貞昌」等13人為分析對象。

NCC表示，面對社會各界對新聞頻道表現持續關注，該會基於資訊公開原則，將持續透過客觀、科學化的統計分析，以帶動他律作為，提升自律效果，以促進廣電媒體公信力。