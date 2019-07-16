專業經理人接棒大豐董事長　張銘志開創寬頻網路更大附加價值



▲大豐有線電視新任董事長張銘志（圖／記者季相儒攝）



記者陳世昌／專訪

老字號有線電視「大豐」最近因為斷訊事件頻頻登上媒體，巧合的是，大豐多年來一直是所有人兼經理人制度，今年六月是大豐例行董監改選，結果首次出現張銘志以專業經理人身份接任董事長，讓外界瞪大了眼睛，不禁懷疑「大豐有事嗎？」

張銘志是2015年8月約四年前以財務長身份加入大豐經營團隊，那時剛好是大豐開始擴區經營的時侯，經歷過營運上的一些波折，他認為自己帶給公司的就是一個「數字管理」觀念，做任何事情都是從數字去看它的效益性，從近3年可以看到，大豐從競業的谷底，慢慢的回升回來，某種程度來講，他的所做所為也是讓股東們放心。

張銘志指出，大豐是一家上市公司，多年來經營上都依法辦理沒有問題，只是到了某一個階段，創辦人還是希望把經營權與所有權做一個徹底的畫分，讓專業團隊去承擔、執行董事會的指令，這才是公司長久發展的模式，所以董事長的更換，並沒有什麼特別的。



▲大豐土城總部（圖／記者季相儒攝）

大豐在過去一、二十年都是所有權、經營權合一，今年開始改成分開，可能外界會有較多聯想，張銘志認為，「我要強調的是系統運營的概念而不是個人、家族經營，同樣的，我帶領的經營團隊，負責的對象是董事會，也不是個人，而且大豐有大豐董事長，子分司台灣數位、新高雄也都有自己的董事長，各自負責。」

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張銘志還說，戴先生(指戴永輝前董事長，也是創辦人)創立一家公司不容易，如果被認定說一個人跟一家公司是綁在一起，只有這個人才能run公司，這個不是他想要的。他要的是沒有因為人的因素能之下，能把制度完善化，把董事會功能完善化，不管誰來、誰去，公司都能永續發展的事業。

以下是專訪大豐新任董事長張銘志訪談內容：

外傳大豐積欠龐大版權費財務狀況可好？

到今年第二季估計帳上應付款項有6億多，其中有一大部份是尚未支付的版權費，因為108年部分頻道代理商代理的頻道數還沒有完全確定下來，目前我們提列方式是先按公平會改正的標準方式去提列金額，雖然我們覺得這標準還有協商空間，但只有多提列沒有少提，不會影響到財報上的損益，這部份會計師看得很嚴格，最後都會有回沖的動作，我們的做法是寧可保守為原則。

外界傳聞「大豐積欠10億版權費」，這個傳聞可能是有人看到2018年大豐財報上「應付款」金額做的聯想，但以專業來說這不叫做欠款，而且這10億元應付款也不全是版權費，還有其他工程等項目的支付。不知情人士「望數字生義」自行揣測，才會造成這些不實傳言。



▲大豐最引以傲的FTTH光纖到戶網路。（圖／記者季相儒攝）

外傳大豐董事長的更換是被迫下台，或是避免爭訟而為的更換？

最近頻道代理商「全球」對大豐提的爭訟是民事，就是錢的問題，不是刑事案件，而且對方訴訟的對像不是直接對大豐，而是對簽合約的大豐採購代表。就算最壞的情況要上法院，我們已經提存1.7億在那邊了，最多就是錢拿走，如果還不夠，帳上的錢再補給你嘛，如果再沒錢就是強制執行，就單純是民事案件，董事長的更換跟這訴訟無關，而是像我前面所說，經營與所有分離，也剛好任期屆至。

過去曾經有2年因為新業者到板橋、土城搶客戶，造成客戶流失營運不穩，在那段期間大豐的貸款確實是有擔保品，但經營回穩之後，財務透明、EBITDA(稅前息前折舊前攤銷前利潤)穩定。大豐這兩年營運回升之後，大豐現在有一筆20億的公司債之外，其他的銀行貸款都沒有擔保品，也沒有個人連帶保證，不需要董事長背書，都是信用貸款，上市公司就是很透明，這都可以去查查往來的銀行資料就知道。



接下來會如何處理大豐與頻道商之間的版權費爭議？

大豐的問題其實很簡單，就是爭取一個合理的競爭環境。主管機關或是法院，在還沒有做出最後裁定之前，或是沒有更明確依循之前，基於收視戶的權益，不應該以斷訊、不授權做威脅，讓已成立20年、公開上市的大豐沒辦法經營下去。

事實上代理商都沒有說要斷我們訊，全球其實也沒有，只有提訴而已，而且代理商說要斷訊的話，要頻道商同意下架才算數，而且還要有線系統要向NCC申請下架同意，要合於法規走完程序才能切斷訊號。

在這段爭議期間該要付給頻道商的錢，我們仍然有支付合理的部份，有爭議的部份留待之後處理！

我們認為MG15、MG10爭議的部份來自對系統商的差別待遇，但我們沒辦法去論斷或決定，因為我們沒那麼大的戶數規模，只是希望能協商出一個合理的生存空間。



▲大豐有線電視（圖／記者季相儒攝）

我們也不是要攻擊代理商，例如你覺得應該要付100塊，但我認為按照過往慣例是70塊，中間差30塊再繼續協商，協商不成再請主管機關或法院給我們一個依歸，應該是這樣才對。

大豐未來展望、你對自己的目標是什麼？

對我來講，大豐是一個很穩固運行的公司，我的責任就是以現在的基礎，怎樣在有線電視這個行業面臨諸多挑戰的同時，幫公司找到另外一個除了寬頻以外的運營方向。

我的想法是這樣，有線電視業者一直把自己當成只是有線電視，這是不對的，現在的有線電視，其實只是其中一個架構在有線寬頻網路平台上的產品，我們是一個光纖網路平台的運營商，這平台上，有線電視是第一項產品，寬頻是第二項產品，第三個產品可能是OTT，第四個產品也許是居家照護，必須不斷的把不同商品依托在這個平台上，增加不同的加值服務。

有線電視這個行業，用戶數在流失是一個事實，整個台灣從兩年全部數位化之後，用戶數從最高523萬戶，跌到最近的504萬戶，這是一個自然流失的現象，流失到OTT、行動視訊，這事實已經存在，但大豐在過去三年的營業額每年維持成長，還保有相對還算不錯的利潤，關鍵原因在寬頻用戶的滲透率，從過去的10多個百分比到目前已達到40%。

大豐現在有線電視用戶總共是23.7萬戶，寬頻用戶達到9.6萬戶，這幾年經營上在努力轉型，開拓寬頻用戶上，有滿好的成效。如果按照目前各種版權費的紛擾，其實有線電視的收視費非常緊縮，除了購物台上架費、電路出租(幫四大電信業者代建基站)、廣告刊登的收入外，必須開拓其他的財源才行。或許5G的開放，對地方有線電視是一個新的生意機會。





大豐有線電視董事長張銘志 小檔案

年齡：58

學歷：紐約市立大學柏魯克學院 MBA

經歷：

1.大豐有線電視發言人、財務長、總經理

2.臻鼎科技控股(富士康科技集團) 發言人、資深協理