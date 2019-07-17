台哥大、亞太電信獲許可國內漫遊服務合作



▲NCC代理發言人綜合規劃處長王德威(中)、平台事業管理處代處長蔡國棟(左)（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC17日通過台灣大哥大及亞太電信申請進行國內漫遊服務合作，台灣大哥大將提供行動寬頻系統(含異質網路)於偏遠地區之基地台供亞太電信用戶漫遊服務使用。



NCC代理發言人王德威表示，台灣大哥大應在其網站及營業場所公告其提供亞太電信客戶漫遊服務，且漫遊用戶需與本網客戶沒有差別待遇，台哥大也要確保他的系統容量足以提供台哥大用戶及亞太漫遊用戶使用，如果容量不足需辦理擴充。



亞太電信對於自己用戶也需在其網站及營業場所公告，且要以簡訊或帳單或其他適當方式，告知用戶在偏遠地區可能會使用到台哥大的網路；同時要讓消費者可以從手機上顯示的符號或洽客服了解是不是正在使用台哥大漫遊網路，讓用戶了解數據漫遊時可能會在切換訊號時出現短暫的連線中斷情況。對於亞太提供的這項漫遊服務，用戶不需另行申請，也不需支付額外費用。



NCC平台事業管理處代處長蔡國棟說明，亞太、台哥大的國內漫遊服務僅限於偏鄉地區，若在非偏鄉地區做漫遊服務合作仍屬違規。

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