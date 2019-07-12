智鐵複賽翻玩文字創意　世新連續4年共推創造力教育

▲複賽闖關活動「濁水溪計畫」設計六道不同關卡考驗參賽隊伍。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

第17屆全國高中職「智慧鐵人創意競賽」複賽10日正式展開，經過全台六場初賽，共1,105隊激烈競爭、63個小隊晉級，於國立屏東科技大學力拚決賽入場券，奮力挑戰24小時不間斷的闖關並進行主軸任務。智鐵競賽由教育部主辦、台灣大學為執行單位，更於第14屆起，由傳播學群專業的世新大學擔任報導團隊，提供第一手的比賽資訊，將高中職同學的多元能力展現給大眾，共同推廣「創造力教育」不遺餘力。

本屆複決賽於屏科大舉辦，為國內第一所承辦智鐵競賽的國立科技大學，為了提供最好的競賽場地，各單位全力支援，欲給予參賽者良好競賽體驗。教務長馬上閔鼓勵同學，充分利用寬闊的場地資源，激發創意；推廣教育處處長彭克仲也勉勵同學，運用腦力、體力、搞怪力，創造美好作品。

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▲屏東科技大學推廣教育處處長彭克仲勉勵小鐵人運用腦力、體力、搞怪力，創造創意作品。（圖／世新大學提供）

複賽階段，困難度向上提升，參賽小隊必須接受各種關卡及主軸任務的雙重挑戰，本屆以歷史學家在濁水溪岸挖掘到新考古遺跡為故事開端，設計了重返1939、魔音迷陣、44號避難所、神農後花園、祖靈的骰子、濁水計畫6個關卡來考驗參賽同學，使其體驗結合智慧、體力與創意的真人「競技遊戲」。

主軸任務則是以影子戲表演和字型的演變為核心，小隊先自「神農後花園」5字中，選出2個中文字，利用不同的造型、符號或元素來替換原有一部份的中文字，重構出新的文字，並結合光、影、色彩與音樂來進行90秒的表演，製作簡報說明該2個文字的圖案演變與傳承故事，進行字體與聲光的「解構」與「重組」。

▲國立屏東科技大學教務長馬上閔表示，希望小鐵人們可以充分利用屏科大寬闊的場地資源，迸發創意新靈感。（圖／世新大學提供）

晉級名單將於16日在官網公布，並在7月27日至8月1日於屏科大進行決賽，屆時參賽者將在72小時不間斷的賽程中，更加激發潛能，運用多元角力來破解關卡，同時樂享過程、累積自我，挑戰更高難度的任務。

▲複賽主軸任務以影子戲為主題，小隊選定二個文字加以解構重組，結合光、音樂、色彩等，拍攝成90秒故事影片。（圖／世新大學提供）