來自「圍牆內」的美味！新店戒治所手作百份麵包送育幼院童享用

▲新店戒治所收容人手作百份美味麵包送育幼院童享用。（圖／新店勒戒所提供，下同）

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台灣眾多戒治所相當重視收容人技藝培訓，一方面希望日後重返社會能有一技之長，另一方面也希望收容人雖然暫時失去自由卻能藉此找回生命價值！然而，這些手作商品不僅有時會公開販售，偶爾也會餽贈公益團體，以愛傳愛建立社會有溫度的連結。3/25新店戒治所特別舉辦公益活動，由中式麵食班製作上百份可口麵包送到忠義育幼院與伯大尼兒少家園，讓院童們能享用新鮮健康的紅豆麻糬麵包與奶酥核桃麵包，感受到來自「圍牆內」的溫暖與關懷。

▲新店勒戒所將麵包送至伯大尼兒少家園。

▲新店勒戒所將麵包送至忠義育幼院。

雖然新店戒治所並無自營作業工場，相關產品也未對外販售，但技訓班所聘任的師資與上課所用的材料均經過所方嚴格挑選，既天然且絕無添加防腐劑，讓孩童們吃的健康無負擔。學員阿銘表示，從小就不愛讀書也不太識字，但是跟著老師學習麵包烘焙從無到有的過程，讓他很有成就感，雖然一個禮拜只有兩天上課，但每次都很期待李老師的到來，而且這次的麵包還可以送給育幼院小朋友享用，想來特別有意義。

輔導科溫科長表示，許多收容人在過去生命史中欠缺成就感，進而誤入歧途扭曲自我價值，透過技能訓練，學習付出與同理及各項社會心理處遇，讓他們能夠正視自己的過錯，並從中建立正向價值觀與自信心，從「心」出發，把愛找回來。也因此，新店戒治所特成立各類技能訓練班級，並於課程中設計愛與付出，不僅為培養受刑人一技之長，增加回歸社會就業能力，同時深度連結社區，讓愛蔓延至社會各角落。