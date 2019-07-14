夜唱拿吃的回包廂朋友全消失　她「插播唱完3首歌」找人遇恐怖事：很噁心

▲原PO說，「三首歌的時間，我神遊到哪個異度空間？」（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名女網友夜唱時去包廂外拿東西吃，回去發現朋友們全消失，她連唱三首歌後決定出去找人，結果回包廂發現朋友又出現，但一問卻越問越毛。有擔任過KTV服務生的網友說，有次聽到櫃檯說「xx包廂」按服務鈴，一看裡面沒人連電燈、主機都沒開，「進去後我的耳機還有雜音，出來後我跑去櫃檯確認，他們說他們並沒有說這間有按服務鈴。」

「你們去哪裡了？」原PO近日在「靈異公社」臉書社團表示，和朋友相約北部某KTV歡唱一整夜，人數大約6、7人；唱到一半，她出去倒飲料、夾點炸物，上完廁所很開心回包廂，但一開門心想「他們人呢」，關上包廂門再看一次確認沒走錯，覺得朋友可能一起去上廁所，或下樓買東西。

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▼原PO回包廂沒見到人，自己連唱了三首歌。（圖／達志／示意圖）

「喝著飲料，繼續點我的歌...都沒有人回來，一連自己插播了三首，三首歌都唱完了。」原PO回憶，朋友還是沒回來，「電話收訊電波很微弱，可以撥打，但是聽不到對方聲音。」

原PO決定出去找朋友，經過食物區沒看見人，轉彎進入本樓層廁所，她喊幾聲都無人回應，決定回包廂看人回來沒；她透過門上的圓形玻璃一看，發現他們在裡面，隨即開門進去。以下為她和朋友們的對話：

原PO：欸！你們剛剛都跑去哪裡了？

朋友：我們才想問妳去哪裡了，妳是便秘哦！去了快30分鐘沒有回來。

原PO：屁啦！我拿完飲料就回來了啊，然後你們都不在包廂裡面。

朋友：我們除了妳出去，我們沒有人出去了啊！妳是咧丟搞哦？（台語，中猴，指在發神經嗎）

原PO：這個玩笑不好笑喔！我都唱完三首歌才出去找你們的，我有打電話給你們！看一下你們手機的通話紀錄啊。

朋友：.......OOO，是妳在開玩笑吧，我們真的沒有啊，而且也沒有人中途拿手機出去包廂講電話、接電話。

原PO：痾...這樣啊！我們去吃宵夜好了，走吧！反正大家都唱爽了嘛！走了走了。

▼原PO說，此次夜唱發生的事「很噁心」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO寫道，「三首歌的時間，我神遊到哪個異度空間？」她也回覆網友的問題說，自己沒有喝酒，且有重複確認過包廂號碼。

有人詢問「所以他們的手機通話紀錄有妳打的電話？」原PO回，她打給其中三名女生，電話有被接起來幾秒，但沒有聲音，她自己手機有紀錄，但對方都沒她的來電顯示。

有人直呼「好玄」；原PO回「就很噁心」。有擔任過KTV服務生的網友留言，有次聽到櫃檯說「xx包廂」按服務鈴，結果一看裡面沒人，連電燈、主機都沒開，進去後耳機還有雜音，「出來後我跑去櫃檯確認，他們說他們並沒有說這間有按服務鈴，而且還不是半夜發生的，是快傍晚的時候。」