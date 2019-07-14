　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜唱拿吃的回包廂朋友全消失　她「插播唱完3首歌」找人遇恐怖事：很噁心

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲玩樂,KTV,OL,應酬,唱歌示意圖（圖／CFP）

▲原PO說，「三首歌的時間，我神遊到哪個異度空間？」（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名女網友夜唱時去包廂外拿東西吃，回去發現朋友們全消失，她連唱三首歌後決定出去找人，結果回包廂發現朋友又出現，但一問卻越問越毛。有擔任過KTV服務生的網友說，有次聽到櫃檯說「xx包廂」按服務鈴，一看裡面沒人連電燈、主機都沒開，「進去後我的耳機還有雜音，出來後我跑去櫃檯確認，他們說他們並沒有說這間有按服務鈴。」

「你們去哪裡了？」原PO近日在「靈異公社」臉書社團表示，和朋友相約北部某KTV歡唱一整夜，人數大約6、7人；唱到一半，她出去倒飲料、夾點炸物，上完廁所很開心回包廂，但一開門心想「他們人呢」，關上包廂門再看一次確認沒走錯，覺得朋友可能一起去上廁所，或下樓買東西。

請繼續往下閱讀...

▼原PO回包廂沒見到人，自己連唱了三首歌。（圖／達志／示意圖）

▲唱歌示意圖。（圖／達志／示意圖）

「喝著飲料，繼續點我的歌...都沒有人回來，一連自己插播了三首，三首歌都唱完了。」原PO回憶，朋友還是沒回來，「電話收訊電波很微弱，可以撥打，但是聽不到對方聲音。」

原PO決定出去找朋友，經過食物區沒看見人，轉彎進入本樓層廁所，她喊幾聲都無人回應，決定回包廂看人回來沒；她透過門上的圓形玻璃一看，發現他們在裡面，隨即開門進去。以下為她和朋友們的對話：

原PO：欸！你們剛剛都跑去哪裡了？
朋友：我們才想問妳去哪裡了，妳是便秘哦！去了快30分鐘沒有回來。
原PO：屁啦！我拿完飲料就回來了啊，然後你們都不在包廂裡面。
朋友：我們除了妳出去，我們沒有人出去了啊！妳是咧丟搞哦？（台語，中猴，指在發神經嗎）
原PO：這個玩笑不好笑喔！我都唱完三首歌才出去找你們的，我有打電話給你們！看一下你們手機的通話紀錄啊。
朋友：.......OOO，是妳在開玩笑吧，我們真的沒有啊，而且也沒有人中途拿手機出去包廂講電話、接電話。
原PO：痾...這樣啊！我們去吃宵夜好了，走吧！反正大家都唱爽了嘛！走了走了。

▼原PO說，此次夜唱發生的事「很噁心」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼應酬，唱歌，喝酒。（圖／pixabay）

原PO寫道，「三首歌的時間，我神遊到哪個異度空間？」她也回覆網友的問題說，自己沒有喝酒，且有重複確認過包廂號碼。

有人詢問「所以他們的手機通話紀錄有妳打的電話？」原PO回，她打給其中三名女生，電話有被接起來幾秒，但沒有聲音，她自己手機有紀錄，但對方都沒她的來電顯示。

有人直呼「好玄」；原PO回「就很噁心」。有擔任過KTV服務生的網友留言，有次聽到櫃檯說「xx包廂」按服務鈴，結果一看裡面沒人，連電燈、主機都沒開，進去後耳機還有雜音，「出來後我跑去櫃檯確認，他們說他們並沒有說這間有按服務鈴，而且還不是半夜發生的，是快傍晚的時候。」

ET快訊
17分鐘被攙扶出來…失聯女童爸「辨認遺體」崩潰　漁民：屍體全
高雄弒母案／女兒轉列「殺人共犯」　父親狂哭整晚：我不相信

關鍵字：KTV,夜唱,靈異公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衝一波離島！「澎金馬」中秋連假機票　7/15上午9點統一開搶

夜唱拿吃的回包廂朋友全消失　她「插播唱完3首歌」找人遇恐怖事：很噁心

傳家長代寫備審資料成範本　成大：擬再進一步了解

剛當三寶媽！她3天睡12hr爆累　老公體貼舉動「瞬間心很暖」：值得了

他讀不懂「捷運新詩」問為何能得獎　作家神分析：線索在題目

工具砸破路人車　師傅頭暈臉綠「不忍學徒賠太多」做溫暖決定：到底對不對？

媽咪孕肚喜現「寶寶腳掌」　網直呼：好清楚！真相曝光

社區泳池直擊！鄰居「順走iPhoneXS」救生員秒攔截　網回應成開放式結局

影／5號颱風「丹娜絲」不排除本周生成　周三起變天！南部東部有雨到周末

館長又收戰帖...怒飆要大陸選手「一次來」：桃園機場停車場直接開打

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

衝一波離島！「澎金馬」中秋連假機票　7/15上午9點統一開搶

夜唱拿吃的回包廂朋友全消失　她「插播唱完3首歌」找人遇恐怖事：很噁心

傳家長代寫備審資料成範本　成大：擬再進一步了解

剛當三寶媽！她3天睡12hr爆累　老公體貼舉動「瞬間心很暖」：值得了

他讀不懂「捷運新詩」問為何能得獎　作家神分析：線索在題目

工具砸破路人車　師傅頭暈臉綠「不忍學徒賠太多」做溫暖決定：到底對不對？

媽咪孕肚喜現「寶寶腳掌」　網直呼：好清楚！真相曝光

社區泳池直擊！鄰居「順走iPhoneXS」救生員秒攔截　網回應成開放式結局

影／5號颱風「丹娜絲」不排除本周生成　周三起變天！南部東部有雨到周末

館長又收戰帖...怒飆要大陸選手「一次來」：桃園機場停車場直接開打

賓士車攔檢不停還想衝撞警員　網嘆：台灣警察真可憐

塵封54年首開放！　埃及揭4619年古老金字塔神秘面紗

衝一波離島！「澎金馬」中秋連假機票　7/15上午9點統一開搶

勇警殉職！長官要求公祭唱「警察進行曲」　他嘆：放下官僚想法吧...掀熱議

守護千名孩童成長！「孩子的樹屋」創辦人陳爸辭世　錢小豪來台送行

秋信守首局首打席開轟喜迎37歲生日　自稱只有30歲

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

畫面曝光／殺女友母兇嫌　犯案前1天戴口罩赴五金行買「40元水果刀」

林飛帆接任民進黨副秘書長　柯文哲：畢業了總要找一個工作

2019年農田水利建設成果展 　欣賞水田景觀及水利工程之美

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

生活熱門新聞

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

吻仔魚是所有魚類的魚苗？漁家出..

逢甲大學宿舍變身高級飯店

買擴大機！媽誤解「蝦皮2字」直..

館長嗆陸選手：一次來，直接桃機..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

人性本惡？社區泳池直擊鄰居「順..

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

工具砸破路人車　師傅不忍學徒賠..

花蓮哥「不准在七星潭玩水」真相..

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

他搭高鐵中「地獄座位」　崩潰了

更多熱門

相關新聞

員警KTV前遭毆　新莊警速逮5醉漢

新北市新莊區民安路188巷內的鴻金寶麻吉廣場前，13日晚間11時傳出有巡邏員警遭毆的案件。一名25歲的柯姓警員在值勤時，遭到5名從KTV出來的酒客挑釁並毆打，柯員及同事立即呼叫支援，支援警力迅速趕抵後，將5名囂張的醉漢立即壓制逮捕，目前已經移送至新莊分局偵查隊偵訊，訊後將依妨害公務及傷害等罪名，移送新北地檢署偵辦。

從小最疼她！阿公4次託夢都成真了

無恥渣男KTV撿屍　問麻吉：你要不要？

外公託夢：注意21日　她曝神巧合惹哭網

過世阿公拄拐杖「笑著最後叮嚀」　孫女哭醒

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

居民洗警水柱噴頭　萬名網友狂讚

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

18歲男生日留遺書　神明降駕嘆「其子如魚」秒尋遺體

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面