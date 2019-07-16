中共「主動」釋放軍演訊息　國防部：無助區域和平穩定

▲解放軍部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）



記者林銘翰／台北報導

美國國務院日前批准價值約22.2億美元的對台軍售案，使中共外交部12日揚言要對出口武器到台灣的美企進行制裁；不料事隔2日，中共國防部即發布位在東南沿海等海空域組織演習的消息，加上目前總統蔡英文正在進行為期12天的出訪，引發外界質疑有向台灣、美國警告意味。對此，國防部16日表示，中共利用釋放「軍演」訊息，企圖對我民心士氣造成影響，無助於區域和平穩定。

中共國防部昨14日主動發布公告，「解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習，此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。」大陸官媒《環球時報》甚至分析，此事是由國防部親自對外通報，顯然是大事情，很可能5大軍種全都出動。

對此，國防部16日表示，此為共軍部隊例行性、計畫性的訓練項目，國軍運用聯合情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊軍事活動。

國防部指出，中共利用釋放「軍演」訊息，企圖對我民心士氣造成影響，無助於區域和平穩定國軍戮力戰訓本務、精實戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，並忠實扮演區域和平維護者的角色，籲請國人放心。

外交部發言人李憲章16日也表示，戰機事涉軍方需求以及軍方專業考量，外交部無法做評論，此部分向來是由國防部來說明。李憲章也說，軍售部分外交部一向尊重美方的程序與作業流程，且中共也強調此次演習為例行性軍演，呼籲國人不要因為時間點上的巧合做過度揣測。

李憲章說，總統出訪是外交部例行性的重點工作，針對強化與友邦高層的交誼與友誼非常重要，總統到第一線視察我國外館，了解我方與友邦雙邊合作落實的情況，不僅非常必要，也具有非常積極的意義，往後每年也都會持續推動高層出訪的規劃，不會因為外界因素或困擾停止規劃，將會根據工作上的需要來做規劃。