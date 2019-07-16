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酒駕「10年害2命」害死18歲女友與孝子！判6年半定讞

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▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲基隆酒駕撞死孝子案，最高法院判刑6年半定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆男子李聖光，去年初喝了多罐啤酒後開車返家，在行經基隆百福社區工建路時，雙黃線逆向超車又超速，直接撞上對向為了家計而當兵的19歲林姓機車騎士，騎士當場慘死。檢警清查後，發現他11年前也因酒駕，害死坐在後座的18歲前女友。最高法院審理後，16日將李男判刑6年半定讞。

判決指出，李聖光（35歲），去年1月2日中午先在汐止某釣蝦場喝了4罐啤酒，下午4時酒還沒退，就帶著醉意沿省道開車往基隆百福社區，巡視投資的夾娃娃機台，6時許又在超商內再喝了2罐啤酒，之後開車返家。晚間8時左右，他行經工建路時，不滿前車太慢，竟在速限50公里的道路上，超速跨越雙黃線逆向超車。

這時對向1名19歲的林姓機車騎士，見到違規超車的李男，閃避不及，2車發生嚴重碰撞。李男車輛失控滑行50餘公尺後，撞上路旁其他車輛才停止；林男則是直接被撞飛，慘摔落地，機車也當場起火燃燒。林男送醫急救，最終因出血性休克、氣管斷裂、氣胸及多處骨折，傷重不治，警方到場時，李男隨即自首，酒測值0.66毫克。

而檢警清查李男前科，發現他10年來總計犯酒駕3次，其中2008年還騎機車酒駕撞上計程車，害後座的18歲女友頭部重創，送醫一個月後死亡，2014年在三重區酒後開車被攔撿，判刑3月，這次又酒駕超速，撞死19歲為家計從軍的現役軍人，檢方因此依照「酒駕致人於死罪」，對他提起公訴，並建請加重其刑。

一二審均將李男判刑6年6月。其中二審審理時李男認罪，並多次下跪道歉，承諾將賠償家屬200萬元，請求法院減輕刑度，但因金額太少，家屬不願接受，無法達成和解，高院駁回上訴，維持一審6年半刑度。案經上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。

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關鍵字：法律,人權,酒駕,撞死,判刑,孝子,前女友,最高法院,三審,定讞

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