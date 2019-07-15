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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

重懲！史上最貪女檢察官陳玉珍遭撤職停用5年

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▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲史上最貪女檢察官陳玉珍，遭司法院職務法庭撤職、停用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台灣高檢署檢察官陳玉珍，因長年包庇電玩業者，收賄2300萬元，遭判刑12定讞。行政責任部分，司法院職務法庭15日作出判決，決定將陳玉珍撤職，並停止任用5年；至於同案被告、律師郭學廉部分，職務法庭則決議不受懲戒。

陳玉珍自1999年起擔任司法官，6年半內向賭博電玩業者施永華收賄79次，金額2300萬元，被稱為「史上最貪得無厭的司法官」。判決指出，施男為求陳女包庇，自1999年起按月行賄25萬元給陳女；陳女就利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴所有案件，護航施男。

施男2006年結束電玩轉投資股票卻慘賠1億元，他認為投顧公司對他詐騙，找陳女幫忙處理。但陳女竟藉機再索賄3000萬元，施男不滿，憤而登報紙廣告揭發陳女的惡行，全案因此爆發，陳玉珍2012年11月遭到當時的特偵組羈押，最後提起公訴。一二審均重判有期徒刑12年、褫奪公權5年。二審更痛批她「踐踏檢察官代表國家追訴不法之形象。」案經上訴第三審，最高法院2月間駁回上訴，陳玉珍已發監執行。

至於懲戒部分，司法院職務法庭15日做出判決，合議庭認為，「收受賄賂、包庇賭博、偵查案件違法處分不起訴、隱匿貪污所得以及未依法申報財產的前檢察官陳玉珍，除了刑事處罰之外，理當獲得最嚴厲的懲戒處分。」因此將她判處「撤職，並停止任用5年」。

同案被付懲戒人、前檢察官目前為律師的郭學廉，職務法庭則認為查無實證，因此判處不受懲戒。本案陳玉珍在2012年事件爆發後，當年11月起開始停職，一直到今年2月判刑定讞，長達6年4個月的期間內，都領取半薪的薪水，此事引起立委關注，也推動《法官法》修正，只要司法官遭貪污罪判刑定讞，受免職、撤職等懲戒處分，政府就會追繳停職期間的薪水，這也稱「陳玉珍條款」。

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關鍵字：法律,人權,陳玉珍,貪汙,收賄,撤職,停用,懲戒,公務員懲戒委員會,最高法院,電玩,職務法庭

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