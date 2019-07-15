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狼父性侵女兒700次竟辯「清潔」！重判20年6月定讞

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▲▼性侵，亂倫，強姦，摸奶，猥褻，襲胸，家暴，鬼父，獸父，強暴。（圖／內政部家庭暴力與性侵害防治委員會）

▲狼父性侵猥褻女兒700次，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／內政部家庭暴力與性侵害防治委員會）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林姓男子利用與女兒同床的機會，從女兒小學起就伸出狼爪，性侵、猥褻女兒。女兒在學校上了健康教育課後，才發覺父親行為有異，但狼父竟以「清潔」為由含糊帶過。總計6年內共計性侵近700次！最高法院審理後，15日將狼父重判有期徒刑20年6月定讞。

判決指出，遭性侵的女兒現年18歲，她從幼兒園大班起，就與父親同床，父親當時就開始對她性侵、猥褻，但記憶已經不清楚了，比較有印象的時候是從小學三年級起，狼父就以固定的模式性侵。女兒表示，從小三起，她在入睡前狼父就會撫摸女兒胸部，甚至以手指、下體性侵得逞，平均每周以2到3次的頻率，性侵女兒。女兒雖然隱約察覺不妥，多次拍掉狼父的髒手，狼父雖然有時就此收手，但更多時候，仍讓狼父得手。

女兒一直到小六上了健康教育課後，才發覺狼父的行為有異，她詢問狼父為何如此？但狼父竟以「清潔」為由含糊帶過。而被性侵的情況，到了女兒上國中後更加嚴重，狼父甚至在白天看了A片後，就找女兒發洩。女兒一直隱忍，到國二某次被父親看A片性侵後，第二天才告知學校老師，全案因此爆發。狼父遭提起公訴。

法院審理時，狼父否認犯罪，辯稱女兒說話不實在，因自己肢障，家裡環境不好，女兒想藉此機會離開家庭。但法院根據相關證人的供詞，認定狼父確實性侵女兒。經過計算後，狼父在女兒12歲前，總計性侵312次，犯下「性侵幼女罪」；女兒滿12歲後，共性侵384次，犯下「性侵少女罪」；事發前一晚又猥褻女兒一次，犯「強制猥褻少女罪」，總計狼父共性侵697次，若加上女兒記憶未清的小三前期，遠超過700次性侵猥褻行為。一審法院將他重判20年6月。

案經上訴二審，高院仍認定狼父有罪，並審酌狼父身為父親，未能善盡妥慎照護之責，竟為滿足個人性慾，長期違悖人倫綱常而性侵女兒，戕害女兒身心之健全成長；又長期將女兒當作其發洩性慾之對象，其行為為社會道德、法理所不容，應嚴予非難，二審因此駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院15日駁回上訴，狼父判刑20年6月定讞。

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關鍵字：法律,人權,狼父,性侵,判刑,700次,清潔,最高法院,三審,定讞

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