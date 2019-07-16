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2蠢哥互搶車位決鬥　揮舞短刀「當場貫穿半張臉」竟還能繼續吵！

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▲墨西哥驚傳停車場糾紛，男子拿刀捅對方眼窩。（圖／翻攝自maxicodaily）

▲墨西哥驚傳停車場糾紛，男子拿刀捅對方眼窩。（圖／翻攝自maxicodaily）

記者陳亭伃／綜合報導

行車糾紛常見，但解決的方式必須要文明化，畢竟暴力不能解決事情。墨西哥近日傳出一起瘋狂的行車糾紛案，兩名男子在一處購物中心的停車場中發生口角，其中一名男人竟拿出藏好的刀直接灌對方鼻樑與眼窩，畫面相當驚悚。

根據英國《每日郵報》報導，墨西哥東部的韋拉克魯斯州（Veracruz）的一處購物商場停車場內，2名男子發生口角，47歲男子巴拉甘（Armando Barragan）因一時情緒失控，竟拿出短刀在被害人慕諾茲（Domingo Munoz）的鼻樑與眼窩出用力刺入。

▲墨西哥停車場爆發口角，男子竟拿刀戳向對方眼窩。（圖／YOUTUBE）

▲墨西哥停車場爆發口角，男子竟拿刀戳向對方眼窩。（圖／YOUTUBE）

在事件發生的當下，慕諾茲仍相當憤怒的「眼窩插刀」繼續與巴拉甘理論，而他的眼睛也開始流出大量的血，現場民眾看到後驚嚇報警。警方到場時，兩人仍持續衝突，巴拉甘表示，因為自己是一名送貨員，慕諾茲搶了他的停車位，所以爆發口角，甚至動手，於是自己才拿刀出來。

在路人所拍下的影片中可以看到，慕諾茲眼窩處插著一包刀，救護人員稍微做了包紮後立刻將他送醫，過程中慕諾茲仍抱持相當清醒的狀態。醫療團隊接受到傷者後，也隨即送進開刀房將刺穿左邊眼窩跟右下眼瞼的刀取出。

 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：停車場,口角,糾紛,,墨西哥

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