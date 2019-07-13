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社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛砍斷他的手　兇嫌開瓦斯對峙…警「捆山豬」式扛出來

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市一名湯姓男子13日凌晨下班返家途中，疑似騎車與人發生口角糾紛，遭陌生男子騎車從福星山一路尾隨追逐至市區，最後在自己住家樓下被對方持長刀砍殺，導致左手被砍斷一半，刀刀見骨十分凶殘。警方鎖定1名吳姓男子，13日下午前往住家逮人，吳嫌揚言開瓦斯引爆，警方把嫌犯家人找來溫情喊話後，將他逮捕歸案。

▲▼湯男疑似騎車與人發口角，遭尾隨並砍斷左手韌帶，刀刀見骨十分凶殘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲湯男疑似騎車與人發口角，遭尾隨並砍斷左手韌帶，刀刀見骨十分凶殘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方將兇嫌父母找來親情喊話，軟化吳嫌情緒，見時機成熟一舉逮捕，擔心兇嫌拒捕，將他五花大綁抬出住家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方將兇嫌父母找來親情喊話，軟化吳嫌情緒，見時機成熟一舉上前逮捕，一度擔心兇嫌拒捕，將他五花大綁抬出住家，並送醫救治（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

湯男的哥哥表示，當天晚上弟弟凌晨下班後，因隔天以早還有事，所以急急忙忙回家休息，就在一處下坡處，因吳男騎車速度太快，嚇了弟弟一跳，就脫口罵了幾句，可能因為這樣才遭對方尾隨伺機報復。

警方表示，事發之後立刻調閱路口監視器，掌握1名有吸毒前科的吳姓男子涉嫌重大，遂在13日上午申請搜索票前往吳男住處拘提；警方到達時，吳嫌一時情緒失控，揚言開瓦斯，雙方僵持1個多小時，消防局水車、救護車也在現場進行警戒；警方不敢大意，先把吳嫌父母找來親情喊話，企圖軟化吳嫌情緒，等待時機成熟，一舉上前逮捕。

▲吳嫌揚言開瓦斯引爆，警方不敢大意，請來消防局水車及救護車待命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲吳嫌揚言開瓦斯引爆，警方不敢大意，請來消防局水車及救護車待命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

湯男兒子也在臉書社團「苗栗大小事」PO文指出，父親平時沒有跟人結仇，也沒聽說過什麼糾紛，但11日凌晨12時56分騎車返家時卻遭陌生人持刀砍殺，左手整個被砍斷一半，骨頭、韌帶、肌肉組織都被砍斷了，實在很凶殘。

此文一出，立刻引起大家議論紛紛「到底是什麼深仇大恨啊」、「平常都在這裡運動，現在也不敢了」，更有人表示「現在社會病了」，短短時間就有4、5百則留言，引發民眾一陣恐慌。所幸警方順利將嫌犯逮捕，也讓民眾不必再提心吊膽的在附近活動了。

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關鍵字：砍手筋,開瓦斯,糾紛,逮捕

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