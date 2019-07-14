北市私人招待所酒客打架　4人遭砍送醫警帶回關係人釐清中

▲新生北路上的私人招待會所，14日清晨5時許傳出有4名酒客遭利器砍傷，警方帶回店內受傷的關係人。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市中山區新生北路一段上，一處位於地下室的私人招待會所，14日清晨5時許傳出有酒客在店內發生糾紛。據悉，傷者是店內的客人，疑似在酒後與人起衝突，雙方就打了起來，店家也隨即報警，警方派員趕往現場，先將4名身上有刀傷的傷者先行送醫，隨後查扣了店內的監視設備及相關證物，並帶回多名關係人回派出所訊問，目前全案正在調查中。

事情發生的地點，就在新生北路上，一處在地下室的私人招待會所，凌晨5時許，警方接獲報案，有酒客衝進店內打架鬧事，便立即派出多名員警趕往現場。員警進入會所後，發現內部有4名男子疑似遭人毆打，其中一人頭部疑遭棍棒重擊，其餘傷者身上除了血跡外還有刀傷，便立即派請救護車輛到場協助。

救護人員先將傷者清理傷口後簡易包紮，其中3名年約35歲的傷者，被送往鄰近的馬偕醫院救治，而另一名較年輕的傷者，則被送往北市中興醫院急救，4人送醫時意識清醒，所幸經過搶救後，4名男子目前都並無大礙。

警方隨後帶回店內多名關係人，也在現場拉起了封鎖線展開調查，並將棍棒、漆彈槍及監視設備等證物，都裝入袋中帶回派出所，至於糾紛發生原因，所有關係人在上警車時都三緘其口，目前警方正由店內的監視器設備調閱畫面釐清中。

▲▼隱身在新生北路上地下室的私人招待會所。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方帶回多名關係人釐清案情中。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方查扣監視器設備等相關證物回派出所調查。（圖／記者趙永博攝）



▲私人會所門口還留有血衣等證物。（圖／記者趙永博攝）



▲▼該處私人會所有多處出入口，警方正在逐一清查中。（圖／記者趙永博攝）

