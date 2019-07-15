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又見持刀傷警！北市通緝犯揮刀砍警拒捕　勇警開2槍打倒犯嫌

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▲▼快訊／萬華深夜槍響！男持刀砍警察　警開2槍雙雙送醫。（圖／記者趙永博攝）

▲中正區警方攔查通緝犯時，遭犯嫌持刀刺傷，警方開2槍還擊逮捕犯嫌。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市中正區莒光路14日深夜驚傳槍響，一名30歲的沈姓通緝犯在住處前遇上員警盤查，員警要上前逮捕時，沈男突然抓狂抽刀揮舞，並與員警發生扭打，2名員警被沈男用利刃刺傷腿、手及臉頰後開2槍反制，擊中沈男右大腿及左小腿，事後2名員警與沈姓通緝犯，分別被送往鄰近的醫院救治中，全案正由警方釐清當中。

據了解，北市泉州派出所員警溫皓翔與與李陏恩，14日晚間11時許前往轄區莒光路105號巡邏時，見到形跡可疑的沈男便上前盤查，沈男起初假意配合，就在員警告知沈男為通緝犯，要上前逮捕時，卻見對方突然抽出尖刀揮舞。

溫、李2人見到情況緊急，先呼叫快打警力支援，隨後也持辣椒噴霧向沈男噴去，沈男雖受辣椒水影響，但仍持刀奮力抵抗，並逃往身後的民宅地下室。

2名員警見沈男跑走，也立即向地下室追去，並與沈男發生扭打，過程中溫姓員警遭沈男持刀劃傷臉頰及右手臂，而另一名李姓員警的左手虎口及腿部也遭割傷，由於情況緊急，員警拔槍向沈男下半身連開2槍後才將他制伏上銬，這時支援警力也隨後趕到現場。

警方先將受傷的員警包紮後，送往鄰近的和平醫院救治，而沈姓通緝犯右大腿及左小腿各中一槍，被送往臺大醫院進行救治，目前3人經過治療後皆無大礙。

轄區中正二分局偵查隊隊長吳添發事後受訪時表示，2名同仁在攔查及逮捕過程中，遭歹徒持刀攻擊受傷，同仁隨即開了2槍還擊，他強調，警方開槍還擊，一切都依警械使用條例，符合用槍時機。

▲▼快訊／萬華深夜槍響！男持刀砍警察　警開2槍雙雙送醫。（圖／記者趙永博攝）

▲沈姓通緝犯腿部中槍後，被送往台大醫院，送醫時由警方戒護。（圖／記者趙永博攝）

▲▼快訊／萬華深夜槍響！男持刀砍警察　警開2槍雙雙送醫。（圖／記者趙永博攝）

▲▼案發現場警方拉起封鎖線並展開調查。（圖／記者趙永博攝）

▲▼快訊／萬華深夜槍響！男持刀砍警察　警開2槍雙雙送醫。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轄區中正二分局偵查隊長吳添發出面受訪。（圖／記者趙永博攝）

▲員警在沈男家中找到一個木盒，被做為證物帶回派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轄區中正二分局偵查隊長吳添發出面受訪。（圖／記者趙永博攝）

▲地上留有救護人員留下的醫用雜物。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轄區中正二分局偵查隊長吳添發出面受訪。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區中正二分局偵查隊長吳添發出面受訪。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轄區中正二分局偵查隊長吳添發出面受訪。（圖／記者趙永博攝）

▲受傷員警被送往和平醫院救治，目前並無大礙。（圖／記者趙永博攝）

▲▼員警手部虎口及手臂遭沈男持刀割傷。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼李姓員警手部虎口及手臂遭沈男持刀割傷。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼員警手部虎口及手臂遭沈男持刀割傷。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：中正區,通緝犯,逮捕,警察,,利刃,殺警,拒捕

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