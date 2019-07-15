高雄弒母案／僅3公分傷口卻割斷頸動靜脈　狠男下手兇殘「一刀奪命」

記者李唯甄／高雄報導

高雄大社果菜市場割頸案，案情急轉直下，現在陸續爆出竟然是女兒教唆男友殺害母親，震驚外界。橋頭地檢署檢察官和法醫15日對死者遺體進行解剖複驗，發現死者身上只有一處3公分刀傷，卻深及頸部靜脈和動脈，導致大量出血、不治死亡，初判是「一刀奪命」。

▲高雄女傳訊弒母「機車要藏好」，認了教唆男友。（圖／東森新聞）

13日上午8點15分，46歲王姓母親和女兒到大社果菜市場買菜，卻遭女兒韓姓男友埋伏行刺，一刀刺進左下顎頸部，王婦當場血流如注、倒地身亡。韓男行凶後拉著女友騎車逃逸，3小時後2人就在男方楠梓區住處落網。鄭女聽到母親死訊，當場崩潰痛哭，一度讓外界以為她事前毫不知情，但隨著細節一步步曝光，最新案情也讓外界跌破眼鏡。

▲父親聽到女兒坦承教唆弒母，直喊「不可能」。（圖／東森新聞）

檢警查閱2人手機對話紀錄，發現鄭女不僅在案發前數度通報母親行蹤，還叮囑韓男「要把機車藏好」，懷疑小倆口早有預謀，還一度想刪除對話紀錄，因此13日晚間緊急將鄭女轉列殺人案共犯，向法院聲請羈押。橋頭法院認為，2人有逃亡、湮滅證據及串證之虞，裁定羈押禁見。

王婦遺體15日上午進行解剖複驗，發現主要致命傷位於左頸部，被刀刺入後、傷及靜脈和動脈，導致大量出血、不治死亡；由於外觀看來只有這個刀傷，不排除是被「一刀奪命」，也說明兇嫌明顯有殺人犯意。

▲婦人被刺後大量失血，疑似遭一刀奪命。（圖／記者洪靖宜翻攝）