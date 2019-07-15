影／高雄蛇蠍女涉教唆弒母　「我們的未來」當籌碼挑起男友殺機

記者洪正達／高雄報導

高雄大社13日發生的弒母案中，原先以關係人接受調查的死者鄭姓女兒，在檢察官訊問後13日午夜因涉嫌教唆殺人轉列被告，檢警發現，整起案件的起因為鄭女家人極力阻擋交往而爆發多次爭吵，鄭女在以兩人的未來當作籌碼說服韓姓男友行兇，且兩人更在事前討論作案細節，檢警將深入追查案情。

▲大社弒母案檢調查出鄭女有教唆嫌疑。（圖／記者洪靖宜翻攝）



專案小組從韓、鄭兩人的通聯紀錄中查到如何殺人以及具體的逃亡計畫，且也並非單純的想要教訓人或嚇人，再加上鄭女當天向韓姓男友透露她與母親的行蹤以便進行埋伏，檢警便因此認定兩人為殺人共同正犯，專案小組深入調查後綜合事證研判，韓男當初並沒有殺人意圖，不過在鄭女的多次鼓吹與說服下，再用兩人的未來能繼續交往甚至是結婚當作誘因，逐步讓韓男接受行兇的提議。

▲鄭女用兩人的未來當作籌碼，成功打動韓姓男友犯案。（圖／翻攝當事人臉書）

至於如何引發殺機，鄭女接受偵訊時曾表示家中曾多次發生嚴重爭吵，使得她與韓的戀情遭家人極力阻擋，不過如何演變為殺人，專案小組研判應該是兩人感情正濃，並在臉書上宣告明年將成婚，可能無法忍受婚事被阻攔，不過後續若有需要兩人都將送精神鑑定。

橋頭地檢署署檢察官案發當晚漏夜偵訊後，將韓男依涉殺人罪、鄭女依涉教唆殺害直系尊親屬罪聲押，橋頭地院也認為兩人涉嫌重大，且又是先討論過要如何逃離現場、躲避警方追緝等，鄭女甚至還在案發前提醒韓要將犯案機車藏好，明顯有逃亡之虞，再加上兩人都承認殺人，但對於流程上的供述還有出入，鄭女也刪除手機對話，恐有串證疑慮，因此裁定聲押禁見。

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