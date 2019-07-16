川普採「有史以來最強硬手段」制裁中國　美財長：下周準備先電話談判

▲梅努欽將與中方代表進行電話談判。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中美貿易戰的僵持，在G20高峰會後首度出現轉機曙光，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）日前公開表示，本周將會再度與中國的談判團隊對話，若有不錯的進展將會擇期到北京讓雙方面對面溝通。

根據《路透社》報導，梅努欽在白宮記者會上提到，中美雙方在貿易戰上慢慢出現共識，雙方本周會再本周有高層電話會議，確定大致的共識方向後，他將會貿易代表前往北京。

此外，川普也在「美國製造」的活動上提到，習近平固然是一個很好的朋友，兩人也確實有交情，但在中美貿易戰上，美國正採取了有史以來最強硬的做法，這一切就事論事而論「中國長期以來在國際上不公平的貿易行為」，過去美國都睜一隻眼閉一隻眼，但現在不允許再發生。

而中國在貿易戰的反抗，則是停止購買美國農產品，川普表示在詢問過農業部後，損失金額約160億美元，但美國關稅中收取的根本就超過160億美元，所以在農產品戰爭上沒有任何吃虧。

川普在中美貿易戰上，將國家利益與私人情誼分開，看在外界眼中有些天真，但他仍表示，中美間還是有良好的關係，我們也是彼此的朋友，只是現在為了彼此國家的利益，已經無法再像過去這般親近熱絡。