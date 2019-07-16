與習近平「不再親近了」　川普：中國想要達成協議！

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普於15日出席白宮活動時表示，「以前曾經稱呼習近平是我的好朋友，但是我們現在沒有那麼親近了」，但是這情況也是理所當然會發生的，「他是為了中國，我則是為了美國」。

川普也在推特發文表示，中國第二季的經濟成長是27年來最慢的，反映出中美貿易帶來了重大影響，「上千個公司想要離開，這也是為什麼中國想要與美國達成協議，同一時間，我們從中國收到了數十億，之後可能還有更多」。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）同日見記者時則表示，期望本周內可與中國官員進行另一次通話。他也透露中美談判取得重大進展，有很大的機會獲安排前往中國談判。





▲耿爽。（圖／大陸外交部）

川普與習近平6月29日在大阪的G20高峰會會面，兩人同意重啟5月初暫停的貿易協億。川普稍後透露，中國到目前為止還沒有按照約定，向美國進口大規模農業訂單。

同時，中國外交部發言人耿爽15日也表示，將抵制參與對台軍售的美國企業，對台軍售違反了一中原則，「中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來，中國人一向講求言必行，行必果。」