與習近平「不再親近了」　川普：中國想要達成協議！

▲美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。(圖/達志影像/美聯社)

記者劉亭/綜合報導

美國總統川普於15日出席白宮活動時表示,「以前曾經稱呼習近平是我的好朋友,但是我們現在沒有那麼親近了」,但是這情況也是理所當然會發生的,「他是為了中國,我則是為了美國」。

川普也在推特發文表示,中國第二季的經濟成長是27年來最慢的,反映出中美貿易帶來了重大影響,「上千個公司想要離開,這也是為什麼中國想要與美國達成協議,同一時間,我們從中國收到了數十億,之後可能還有更多」。

美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)同日見記者時則表示,期望本周內可與中國官員進行另一次通話。他也透露中美談判取得重大進展,有很大的機會獲安排前往中國談判。

▲耿爽。(圖/大陸外交部)

川普與習近平6月29日在大阪的G20高峰會會面,兩人同意重啟5月初暫停的貿易協億。川普稍後透露,中國到目前為止還沒有按照約定,向美國進口大規模農業訂單。

同時,中國外交部發言人耿爽15日也表示,將抵制參與對台軍售的美國企業,對台軍售違反了一中原則,「中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來,中國人一向講求言必行,行必果。」

