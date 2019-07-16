　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免連署預估本週破15萬人　韓國瑜帶職參選：不敢忘懷市長責任

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨初選民調公布記者會,韓國瑜抵達黨部。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜贏得國民黨總統初選。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨角逐2020總統大位，他15日向高雄市政府請假北上，親自參加民調公布記者會。面對罷韓連署突破13萬、帶職參選的爭議，韓國瑜表示，他會全力衝刺高雄市政，身為市長，責任不敢忘懷，感謝市民。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜以44.8%獲得壓倒性勝利，其次依序為鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

韓國瑜表示，感謝國民黨主席吳敦義、國民黨同仁，以及其他參選人，也特別要感謝高雄朋友給他機會，而他會全力衝刺高雄市政，身為市長，責任不敢忘懷，感謝市民。

然而，韓國瑜北上親自迎接初選民調結果，此舉引來高雄市議員不滿，紛紛喊話要韓國瑜「辭掉高雄市長」；此外，策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」和「Wecare高雄」也前往高市府鳳山行政中心宣布「罷韓連署書」突破13萬份。

民進黨議員齊聲呼籲韓國瑜辭市長

韓國瑜確認出戰2020，消息傳回高雄引起綠色政界譁然。民進黨高雄市議員林智鴻表示，韓國瑜講這些話，只是在欺騙高雄市民、欺騙社會大眾。

民進黨高雄市議員簡煥宗提到，請韓國瑜把高雄市長職務，還給高雄市民，要就好好拚總統，就不期待在選舉過程中，高雄市政府淪為高雄市競選辦公室或競選總部。

民進黨高雄市議員陳致中也說，高雄市民已成另類受災戶，政見跳票、經濟未好轉、登革熱疫情惡化，韓國瑜正式參選後只會讓情況更變本加厲，乾脆「阿莎力一點」放過高雄一馬，別再霸佔市府資源，利用市府舞台為個人選舉加分。

行政院副院長陳其邁則批評，韓國瑜參選總統，急著想離開高雄，讓高雄人很「嚥氣」。對於是否備戰高雄市長補選？陳其邁則說，他現階段將全力做好行政院副院長的工作。

另外，呼籲韓國瑜辭市長的還包括時代力量議員黃捷，她表示，「你現在名片上印的頭銜仍舊是高雄市長，請不要忘記高雄人民！如果韓市長真的無力兼顧，就請與高雄理性分手，辭掉市長一職，專心去拚總統。」

▲韓國瑜選總統，陳其邁：高雄人「嚥氣」啦！

▲陳其邁15日到桃園參訪Gogoro工廠，並針對韓國瑜贏得國民黨初選發表看法。（圖／行政院提供）

國民黨議員：韓國瑜應帶職參選

國民黨高雄市議員陳麗娜表示，所有的民眾的反應都認為韓國瑜應帶職參選，因為對高雄市的責任還沒結束，包含清淤或鋪馬路，以及登革熱都要持續監控管理，這是韓國瑜不能避免的責任，可能要比一般候選人更辛苦，韓國瑜並不能放棄高雄市的所有的行政業務，因此，還是期待能夠帶職參選，對所有高雄市民才有一個交代。

罷免關鍵：民進黨9月是否修法

策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」發言人張書維表示，罷韓連署速度遠遠超乎預期，顯示高雄市民受不了韓國瑜「無心市政又落跑」，預計罷韓連署書在本周就能突破15萬份，距離12月25日前達標30萬份的目標已過半，若韓國瑜堅持不辭職，相信這股罷免的力量會越燒越旺，進而影響總統選情。

▲▼0715罷韓過三十。（圖／記者賴君欣攝）

▲罷免連署突破13萬人。（圖／記者賴君欣攝）

「Wecare高雄」發起人尹立則說，韓國瑜已清楚表態，自己會帶職參選，但周周造勢，又說要平日專心市政、假日選總統，結果星期一又請假，大家太相信韓國瑜講的話，「他開的政策支票、就是一直在騙騙騙」，接下來到明年一月，一定會更忙於大選，怎麼有辦法專心市政？

至於罷韓聲浪起，陳麗娜提到，目前還沒修法，若以現在的狀況，必須在韓國瑜當選一年後才能夠提出罷免，照時間點來看，這是來不及的，必須要看9月份民進黨是否會修改法令，這才是關鍵點，據她觀察，高雄市罷韓行動並非該兩個民間團體所言這麼熱。

▲高雄市議員陳麗娜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市國民黨議員陳麗娜認為，韓國瑜應帶職參選 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
韓國瑜深夜發文：5個感謝　「逆增上緣」謝高雄市民諒解
郭台銘深夜發文「埋伏筆」　談初選失利：讓朋友們失望了

關鍵字：罷免,韓國瑜,帶職參選,高雄,2020大選,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免連署預估本週破15萬人　韓國瑜帶職參選：不敢忘懷市長責任

快訊／韓國瑜深夜臉書聲明：五個感謝　「逆增上緣」感謝高雄市民諒解

快訊／郭台銘深夜發文「埋伏筆」！談黨內初選失利：讓朋友們失望了

郭台銘沉澱3天「給韓機會」！杜紫宸：是否脫黨參選「球在韓手上」

力挺郭台銘卻失利！　前立委林正杰宣布「退出國民黨」

評／韓國瑜市政包袱成最大軟肋　柯文哲動向牽動2020

韓國瑜晚間高雄現身！　「若當選總統」承諾：一定釋放南部潛力

韓國瑜初選剛勝出　主動再拆古坑「爭議農舍」圍牆大門

快訊／蔡英文海外恭喜韓國瑜：不論對手是誰全力爭取最後勝利

柯文哲臉書tag「國家治理」　感嘆「當牛不怕沒田可犁」

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

ET特派記者V仔實際體驗分享 直擊年收百萬的真相！

電音版《你要的全拿走》燃炸全場　胡彥斌再現快嘴實力！！

「租金補貼」7/22開始申請！ 最高月領5000約7萬戶受惠　

罷免連署預估本週破15萬人　韓國瑜帶職參選：不敢忘懷市長責任

快訊／韓國瑜深夜臉書聲明：五個感謝　「逆增上緣」感謝高雄市民諒解

快訊／郭台銘深夜發文「埋伏筆」！談黨內初選失利：讓朋友們失望了

郭台銘沉澱3天「給韓機會」！杜紫宸：是否脫黨參選「球在韓手上」

力挺郭台銘卻失利！　前立委林正杰宣布「退出國民黨」

評／韓國瑜市政包袱成最大軟肋　柯文哲動向牽動2020

韓國瑜晚間高雄現身！　「若當選總統」承諾：一定釋放南部潛力

韓國瑜初選剛勝出　主動再拆古坑「爭議農舍」圍牆大門

快訊／蔡英文海外恭喜韓國瑜：不論對手是誰全力爭取最後勝利

柯文哲臉書tag「國家治理」　感嘆「當牛不怕沒田可犁」

NYX控注意！超美眼影、唇彩，這個夏天不能錯過的激推薦單品

新竹26歲OL主動獻身！老實工程師「已讀不回」　竟被告性侵

輕颱「丹娜絲」最快凌晨生成！路徑北轉　周四、五最靠近台灣

日本療癒夏之旅！泡百年溫泉、賞螢火蟲　5處日式傳統旅館精選

隋棠2歲女兒暴走熱舞萌翻！　一看旁邊「Max超冷靜伴奏」…網笑歪

元元韓國拍證件照…超Q空氣瀏海成亮點！　網笑虧「移到旁邊就變花輪了」

自己的籃球自己救！　陳建州盼籃球人團結挺過台籃危機

義大利極右派私藏「空空導彈」　警方還查獲大量步槍+納粹匾額

陸AI公司推「鼻紋辨識技術」防寵物走失　更成為狗狗身分證！

認愛竇驍3月…何超蓮一聽到「閃婚」緊張了　感情進度曝光

超逼真！開箱淘寶「假胸神器」 cup升級效果驚人...觸感超真實

政治熱門新聞

即／郭台銘深夜發文：讓朋友們失..

韓國瑜臉書聲明：五個感謝

挺郭失利！前立委林正杰退出國民..

杜紫宸：郭董沉澱3天「給韓機會..

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持..

韓晚間高雄現身：一定釋放南部潛..

韓國瑜勝出　楊秋興轉向支持「這..

卜卦總統大選　三人同卦只有他不..

韓國瑜帶職參選不敢忘懷市長責任

韓國瑜古坑爭議農舍再拆圍牆大門

王定宇6點分析：韓出線是意料中..

快訊／蔡英文恭喜韓國瑜：不論對..

評／韓國瑜市政包袱成最大軟肋

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜臉書聲明：五個感謝

高雄市長韓國瑜脫穎而出，代表國民黨成為總統候選人。晚間在臉書中發表「五個感謝」的聲明，並提到身為一個佛教徒，以「逆增上緣」的心境感謝高雄市民的諒解，也同時痛批民進黨執政「倒行逆施」令社會焦慮不安，最後還重申要創造「台灣安全、人民有錢」的新台灣奇蹟。

杜紫宸：郭董沉澱3天「給韓機會」！

評／韓國瑜市政包袱成最大軟肋

韓晚間高雄現身：一定釋放南部潛力

韓國瑜古坑爭議農舍再拆圍牆大門

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

即／郭台銘深夜發文：讓朋友們失望了

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

韓國瑜臉書聲明：五個感謝

楊冪下車「渾圓豪球」掉出！機場男員工偷回頭

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

彭于晏出局！《上氣》曝選角條件

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面