罷免連署預估本週破15萬人　韓國瑜帶職參選：不敢忘懷市長責任

▲韓國瑜贏得國民黨總統初選。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨角逐2020總統大位，他15日向高雄市政府請假北上，親自參加民調公布記者會。面對罷韓連署突破13萬、帶職參選的爭議，韓國瑜表示，他會全力衝刺高雄市政，身為市長，責任不敢忘懷，感謝市民。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜以44.8%獲得壓倒性勝利，其次依序為鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

韓國瑜表示，感謝國民黨主席吳敦義、國民黨同仁，以及其他參選人，也特別要感謝高雄朋友給他機會，而他會全力衝刺高雄市政，身為市長，責任不敢忘懷，感謝市民。

然而，韓國瑜北上親自迎接初選民調結果，此舉引來高雄市議員不滿，紛紛喊話要韓國瑜「辭掉高雄市長」；此外，策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」和「Wecare高雄」也前往高市府鳳山行政中心宣布「罷韓連署書」突破13萬份。

民進黨議員齊聲呼籲韓國瑜辭市長

韓國瑜確認出戰2020，消息傳回高雄引起綠色政界譁然。民進黨高雄市議員林智鴻表示，韓國瑜講這些話，只是在欺騙高雄市民、欺騙社會大眾。

民進黨高雄市議員簡煥宗提到，請韓國瑜把高雄市長職務，還給高雄市民，要就好好拚總統，就不期待在選舉過程中，高雄市政府淪為高雄市競選辦公室或競選總部。

民進黨高雄市議員陳致中也說，高雄市民已成另類受災戶，政見跳票、經濟未好轉、登革熱疫情惡化，韓國瑜正式參選後只會讓情況更變本加厲，乾脆「阿莎力一點」放過高雄一馬，別再霸佔市府資源，利用市府舞台為個人選舉加分。

行政院副院長陳其邁則批評，韓國瑜參選總統，急著想離開高雄，讓高雄人很「嚥氣」。對於是否備戰高雄市長補選？陳其邁則說，他現階段將全力做好行政院副院長的工作。

另外，呼籲韓國瑜辭市長的還包括時代力量議員黃捷，她表示，「你現在名片上印的頭銜仍舊是高雄市長，請不要忘記高雄人民！如果韓市長真的無力兼顧，就請與高雄理性分手，辭掉市長一職，專心去拚總統。」

▲陳其邁15日到桃園參訪Gogoro工廠，並針對韓國瑜贏得國民黨初選發表看法。（圖／行政院提供）

國民黨議員：韓國瑜應帶職參選

國民黨高雄市議員陳麗娜表示，所有的民眾的反應都認為韓國瑜應帶職參選，因為對高雄市的責任還沒結束，包含清淤或鋪馬路，以及登革熱都要持續監控管理，這是韓國瑜不能避免的責任，可能要比一般候選人更辛苦，韓國瑜並不能放棄高雄市的所有的行政業務，因此，還是期待能夠帶職參選，對所有高雄市民才有一個交代。

罷免關鍵：民進黨9月是否修法

策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」發言人張書維表示，罷韓連署速度遠遠超乎預期，顯示高雄市民受不了韓國瑜「無心市政又落跑」，預計罷韓連署書在本周就能突破15萬份，距離12月25日前達標30萬份的目標已過半，若韓國瑜堅持不辭職，相信這股罷免的力量會越燒越旺，進而影響總統選情。

▲罷免連署突破13萬人。（圖／記者賴君欣攝）

「Wecare高雄」發起人尹立則說，韓國瑜已清楚表態，自己會帶職參選，但周周造勢，又說要平日專心市政、假日選總統，結果星期一又請假，大家太相信韓國瑜講的話，「他開的政策支票、就是一直在騙騙騙」，接下來到明年一月，一定會更忙於大選，怎麼有辦法專心市政？

至於罷韓聲浪起，陳麗娜提到，目前還沒修法，若以現在的狀況，必須在韓國瑜當選一年後才能夠提出罷免，照時間點來看，這是來不及的，必須要看9月份民進黨是否會修改法令，這才是關鍵點，據她觀察，高雄市罷韓行動並非該兩個民間團體所言這麼熱。

▲高雄市國民黨議員陳麗娜認為，韓國瑜應帶職參選 。（圖／記者吳奕靖攝）