韓國瑜勝出洗版「挺郭台銘脫黨」　他秀證據：綠營網軍惡意操作　

▲立委參選人洪孟楷及北市議員王鴻薇召開記者會，控訴「1450」帶風向。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

立委參選人洪孟楷及北市議員王鴻薇16日召開記者會指出，國民黨總統初選民調15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，各大新聞粉絲專頁開始出現有組織性地散播「支持郭台銘脫黨參選」、「國民黨不公」等惡意不實言論，而點開散播這些言論的帳號資料，發現與民進黨支持者高度重疊，根本就是綠營網軍惡意操弄帶風向。

洪孟楷指出，這些惡意言論都是統一套圖，「中央廚房統一供菜」，蔡英文或民進黨支持者在散布流言，有人寫出「初選不公，國民黨沈淪，全力支持郭台銘2020」等言論，但點開帳號發現用的是蔡英文的大頭貼，言論傾向支持蔡英文，臉書資料還大剌剌寫上民進黨支持者，「民進黨支持者什麼時候這麼關心郭台銘？」

洪孟楷說，還有人發表「唯一支持郭台銘」，卻又說「這才是我要的總統蔡英文」，簡直精神錯亂，難道是要促成蔡郭配嗎？另一種網軍則是初選前罵郭台銘，初選後力挺郭台銘，像是有人自介明明是韓國瑜青年軍後援會員工，卻又在臉書寫「相信郭台銘」、「百萬連署挺郭台銘」，「這不是1450的操作，什麼才是？」

洪孟楷強調，這些都不是藍營支持的行為，這些綠營網軍的操作非常惡劣，初選結束馬上出現帶風向的聲音，國民黨候選人一定要團結一心，不能讓綠營惡意操作來得逞。



王鴻薇表示，在許多主要新聞網站裡面有1450帶風向，要求郭台銘參選到底，真的是郭粉嗎？裡面有非常多是民進黨的支持者或是網軍在做反串，鄭重拜託郭台銘，不要受騙上當，激烈的選已經告一段落，大家都非常辛苦，這個時候應該團結一致對外，不要被民進黨、1450挑撥離間，否則就中計了，「中計了是保送蔡英文，變成在輔選蔡英文」。

▼疑似有綠營網軍帶風向。（圖／洪孟楷提供）