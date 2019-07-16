韓國瑜贏權貴？　劉宥彤：我們才是真正的庶民

▲郭台銘、韓國瑜 。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜以44.8%支持率獲得壓倒性勝利。郭台銘陣營幕僚、永齡教育慈善基金會執行長劉宥彤15日晚間上政論節目，被主持人問到「會不會覺得是庶民贏了權貴？」劉宥彤聽完大笑並說「我們才是真正的庶民。」

政論節目《鄭知道了》主持人鄭弘儀問「你們黨內初選誰在撕裂族群？」。劉宥彤直言，「權貴對庶民不是撕裂，那權貴對庶民是什麼意思？」鄭弘儀說「會不會覺得是庶民贏了權貴？」劉宥彤聽完大笑「我覺得是庶民輸了權貴，我們才是真正的庶民。」

劉宥彤在節目中指出，郭台銘脫黨參選的傳聞，是某些人刻意營造出來的，這個傳聞一開始是他們沒簽公約，事實上他們提出8點要求，希望能納入手機民調，讓初選制度更完整，但黨中央不接受。

劉宥彤16日在媒體框重申，「脫黨參選」的議題，是初選民調前有人刻意操弄的，郭台銘由過往至今從未考慮，因此，是假議題。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜以44.8%支持率勝出，其次依序為郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。