韓國瑜PK蔡英文　紐時：台灣面臨親中或親美抉擇





▲蔡英文PK韓國瑜。（合成圖／總統府提供、ETtoday攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選落幕，高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，對上贏得民進黨總統初選的總統蔡英文。「紐約時報(New York Times)」指出，在這場2020年總統大選中，台灣選民將從親中或親美路線做出明確選擇。



根據《紐約時報》報導，一名支持與中國大陸建立更密切關係的台灣民粹主義市長（韓國瑜）贏得在野黨提名，將與一直批評北京政府企圖向台灣施加統一壓力的總統蔡英文競爭。在和鴻海集團創辦人郭台銘的挑戰下倖存的韓國瑜獲得國民黨提名，台灣人民將要在1月份總統選舉中，明確選出一個傾向於華盛頓或者是北京的政府。

▲總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）

報導指出，蔡英文上周訪問紐約並且在哥倫比亞大學發表演講，引起了中國大陸的強烈譴責，她的演講內容強調了20年來華盛頓與台北的最密切關係。不過韓國瑜認為蔡英文政府未能改善人民生活，還暗指東亞最近出現的一些專制主義領導人，為台灣提供了一個榜樣。

報導提到，韓國瑜6月1日在凱達格蘭大道上的一次大型集會上，特別提到3名政治人物，並且進行表揚，包括：台灣戒嚴時期的故總統蔣經國、新加坡專制統治者李光耀，以及帶起中國大陸經濟改革，但是對天安門事件負有責任的中國大陸領導人鄧小平。

▲6月1日「決戰2020-贏回台灣」凱道造勢大會，韓國瑜上台演說。（圖／記者季相儒攝）

報導表示，韓國瑜一直宣揚台灣和中國大陸屬於同一個國家的觀點，並且提出與對方更緊密的關係會提振台灣經濟；但在香港爆發大規模抗議浪潮後，他的語氣發生了改變，說明「一國兩制」不會在台灣這個土地實現，除非「over my dead body」（跨過我的屍體）。但雖然韓國瑜發表了上述言論，台灣親中媒體仍支持他參選。

報導強調，儘管韓國瑜贏得初選，但他在國民黨內部仍然備受挑戰。韓國瑜在競選活動中說過要當「庶民總統」，承諾讓台灣富裕起來，但沒有提供要如何實現這一目標的細節，現在，他需要贏得黨內菁英的支持。研究台灣政治的內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）政治學副教授王宏恩說，受過良好教育的國民黨菁英，可能不想公開支持韓國瑜，但韓國瑜需要關注那些菁英人士想與他一起解決的問題。

