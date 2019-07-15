快訊／國民黨對比民調出爐　韓國瑜47％狂電蔡英文　柯文哲僅18%

▲國民黨公布對比式民調。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出。國民黨下午公布對比式民調結果，在三腳督的情況下，韓國瑜47.7%、總統蔡英文15.8%、台北市長柯文哲18%。

民調於7月8日至14日舉行，共歷時7天，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，計分方式採黨內互比佔15%、黨外對比佔85%計算。

根據國民黨上午公布的綜合性民調，韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北市長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。

國民黨公布「三腳督」對比式民調結果：

韓國瑜47.7%、蔡英文15.8%、柯文哲18%

郭台銘29.2%、蔡英文14.1%、柯文哲14.6%

朱立倫20.7%、蔡英文15.6%、柯文哲18.8%

周錫瑋7.6%、蔡英文17.5%、柯文哲25.1%

張亞中4.5%、蔡英文17.7%、柯文哲26.6%

國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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