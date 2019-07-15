國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果，高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出。黨務人士表示，從對比式民調結果可以看出，台北市長柯文哲無論在何種對戰組合中，支持度皆勝過蔡英文，國民黨將設定柯文哲為主要對手；此外，韓國瑜平日專心市政，黨部將協助韓國瑜在台北成立競選辦公室，統籌政見規劃。

國民黨公布「三腳督」對比式民調：韓國瑜47.7%、蔡英文15.8%、柯文哲18% ；郭台銘29.2%、蔡英文14.1%、柯文哲14.6%；朱立倫20.7%、蔡英文15.6%、柯文哲18.8%； 周錫瑋7.6%、蔡英文17.5%、柯文哲25.1%；張亞中4.5%、蔡英文17.7%、柯文哲26.6%。

韓陣營透露，立委許淑華和立委參選人孫大千等人2018大選時就在韓團隊幫忙，未來也將成為競選團隊重要成員，部分台北市議員也也可能接手發言人角色，競選團隊也一定會與市府團隊分開，競選辦公室也會設在高雄。

▼國民黨公布對比式民調。（圖／記者徐政璿攝）

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