訂鹽酥雞！等消夜樂回「我姓O」　他遇天兵店員冒問號....忍痛改姓：我姓林

▲一名網友打電話訂鹽酥雞卻被迫拋棄姓氏。（資料圖／記者陳俊宏攝）

地方中心／綜合報導

鹽酥雞是台灣人的消夜首選，不少外國人來台灣觀光也點名必吃！日前一名曹姓網友晚上打電話到鹽酥雞攤點餐，但他不管怎麼跟店員解釋自己的姓氏，對方仍然不懂，他只好毅然決然地拋棄姓氏生活，改稱「我姓林」！PO文被轉發後，讓不少網友笑噴，掀起熱議。

一名曹姓網友在臉書上發文，他打電話到鹽酥雞攤訂餐，店員禮貌詢問他貴姓，他回答，「姓曹，曹操的曹」，沒想到對方卻聽不懂，他只好再度解釋，「就是三國裡面那個曹操曹孟德」，孰料，對方仍然一頭霧水。

請繼續往下閱讀...

此時，原PO做出了人生中的重大決定，乾脆向店員表示，「我姓林」，無奈感嘆，「訂個鹹酥雞也要改姓」。而這起爆笑事件也被網友轉發到臉書社團「爆廢公社」，更調侃道，「為了鹹酥雞什麼都可以忍！」

不少網友見了貼文之後產生共鳴，紛紛留言回覆，「沒關係，我每次說陶小姐都要解釋很久，乾脆說林先生（老公）好了」、「本姓林，冠夫姓曹，名老師！這樣應該聽的懂吧！」、「你要說你是姓D曹的曹啦。是男人一定知道D曹是什麼」，一名虞姓網友則是不以為意地表示，「改姓這件事情在我身上非常正常，每天都在上演」，笑翻不少網友。

【更多新聞】

逛百貨「舊換新」！油頭男秒偷眼鏡 照鏡O型嘴爽飄走...網傻眼：人模人樣



人夫霸氣喊「帶妳港澳3日遊」！愛妻驚喜噴淚...計畫一出她秒翻臉：我沒空



騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍 她嬌喊：可合照