逛百貨「舊換新」！油頭男秒偷眼鏡　照鏡O型嘴爽飄走...網傻眼：人模人樣

▲油頭男靠櫃試戴眼鏡卻順手牽羊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

地方中心／綜合報導

一名男子日前到高雄漢神巨蛋逛街時，靠向一旁的眼鏡專櫃試戴，過程中還露出O型嘴貌似相當滿意，但下秒只見他東張西望幾秒後，不是前往櫃台結帳，而是留下自己的舊眼鏡轉身離去，過程全被百貨監視器拍下，店員發現後，決定報警處理！

一名網友在臉書「爆料公社二館」轉發貼文指出，6日下午1時44分時，一名身穿白色襯衫的男子一開始先在櫃上假裝四處巡視，之後脫下了自己原有的舊眼鏡，拿起一款太陽眼鏡試戴，過程中還偷瞄了監視器。

▲油頭男自以為犯案過程神不知鬼不覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

過沒多久後，梳著油頭的男子將太陽眼鏡放下，盯上了另一副眼鏡，試戴後照了照鏡子，還露出O型嘴狀似十分滿意，只見他不停地四處張望，疑似在尋找時機犯案，隨後他自以為神不知鬼不覺地將舊眼鏡放到展示台上，將專櫃眼鏡調包，殊不知全程都被監視器給錄了下來，他更從容地拿起放在桌上的飲料離開現場。

PO文曝光後，網友紛紛群起撻伐這誇張的行徑，直說「長得人模人樣，做這種事情，誰的家人趕快出來認領」、「人模人樣的，竟然是手腳不乾淨的小偷」、「好白痴啊，不知道都有監視器系統嗎」、「這故事告訴我們穿的人模人樣不見得是好人」。

▲油頭男將自己的舊眼鏡與專櫃眼鏡調包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

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