韓國瑜出線！他曝大選前「三個加法」幫升級：包子加肉、韓流加暖、團隊加油

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1965 票 75.06 % 653 票 24.94 % 總計 2618 票。

▲國民黨總統初選民調結果揭曉，由高雄市長韓國瑜勝出。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

國民黨一連7天舉辦電話民調，15日上午公布結果，由高雄市長韓國瑜勝出郭台銘。對此結果，世新大學副校長在粉絲專頁提出「三個加法」的建議，包括「包子加肉」、「韓流加暖」、「團隊加油」，認為「『有容』才會讓支持力量變大，『韓流』需要『升級』，才能贏得大選」，帶來眾人期盼的正向改變。

世新大學副校長游梓翔15日上午10時45分在臉書粉絲專頁貼文，先是貼出3個hashtag「#包子加肉」「#韓流加暖」「#團隊加油」，說韓國瑜如預期勝出初選，「現在不需要更多的吹擂，需要的是更多的謙卑」，贏初選是為贏大選，所以要走出同溫層、爭取更大支持。

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▲國民黨總統初選記者會。（圖／攝影中心攝）

游梓翔指出，韓國瑜要做到「三個加法」，才能讓自己更好、韓流更強。首先是「包子加肉」，「對手『草包』的形象塑造雖不公平，但韓市長確實給人對政策不夠消化理解的印象」，游梓翔指出，韓國瑜有強大的群眾語言專長，需要用感動人心的語言闡述多一點的具體政策，才能讓包子有菜也有肉。

「韓流加暖」的部分，則是因為選戰中，「庶民」與「菁英」的切割或許凝聚了「庶民」、但也疏離了「菁英」，部分韓粉的排他性反而製造更多敵人、非朋友，認為韓國瑜要對原本不支持自己的人展現更大的包容，「讓韓流加添暖意」。

最後則是「團隊加油」，游梓翔說，未來除了高雄團隊，還有競選團隊，2團隊都會面臨更高的檢驗，除了團隊部分成員不能再發生偶有的凸槌，也必須提升團隊組成，特別是吸納年輕菁英加入，「請記得三軍無能也會累死將帥。」游梓翔直說，「有容」才會讓支持力量變大，「韓流」需要「升級」，才能贏得大選，帶來大家期盼的正向改變。

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