備戰高雄？　陳其邁：我的風格是做什麼像什麼

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1955 票 75.19 % 645 票 24.81 % 總計 2600 票。

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、蔡紹堅攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選落幕，高雄市長韓國瑜以44.80％的支持率出線，將代表國民黨角逐2020總統大選，此消息一出也引發外界好奇行政院副院長陳其邁是否備戰高雄。對此，陳其邁受訪時則表示，「我的風格是做什麼像什麼，我既然是行政院副院長，我就把我的工作做好。」

陳其邁15日上午前往桃園參訪桃園市華亞科技園區睿能創意公司（Gogoro）。被問到是否會備戰高雄，陳其邁表示，高雄是他的家，現在的工作是行政院的副院長，高雄有任何能夠奉獻心力的地方，中央一定會跟地方充分合作，把高雄建設好。

陳其邁進一步指出，尤其高雄現在是產業轉型的關鍵，不管是橋頭科學園區重大交通建設計畫，像捷運黃線、紅線以及林園線，這些重大的計畫，中央都會全力補助高雄，「我的風格是做什麼像什麼，我既然是行政院副院長，我就把我的工作做好」。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。