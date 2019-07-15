憂韓參選「市政無法兼顧」　高雄挺郭副議長：民進黨恐見縫插針

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1956 票 75.17 % 646 票 24.83 % 總計 2602 票。

▲陸淑美曾表態挺郭，而今隨著初選結果揭曉呼籲黨內要團結。（圖／記者洪靖宜攝）



記者洪正達／高雄報導

日前曾表態挺郭的高雄市議會副議長陸淑美，就在國民黨15確定由韓國瑜出戰2020總統選舉後，呼籲黨要「團結」，不過對於韓是否能兌現「平日市政、假日選舉」的諾言她感到非常憂心，一旦市政被怠慢反而會讓民進黨見縫插針。

陸淑美曾在上個月的記者會中表示，她在基層聽到許多擔心、憂心的聲音，韓國瑜上任5個多月來，做的比過去民進黨執政做的事還多，現在藍營好不容易重返高雄，大家燃起希望，萬一韓國瑜當選總統，擔心高雄再度變回綠地，不過如今隨著韓國瑜出線，她呼籲國民黨一定要團結，也希望韓能審慎處理市政與選舉的分際，避免讓民進黨有見縫插針的機會。

▲陸淑美曾表示，她只支持國民黨推出的候選人。（圖／記者洪正達攝）



據了解，陸淑美其實隸屬高雄白派、親前立法院長王金平，是否為白派轉為挺郭？陸淑美表示這是個人想法，基層的希望和擔心，和王金平沒關係，他也不知道，雖然目前王金平退出黨內初選，但還是有幫忙協辦王金平之友會，王金平的意思是要營造國民黨大團結，目前就是勤走基層，也沒說要跟誰合作。陸淑美也說，站在國民黨黨員就是希望國民黨贏回執政權，假設王脫黨參選，則不會支持，只會支持國民黨推出的候選人。